А там есть даже такие, которые использовать надо, ну, очень осторожно. Об одной из таких, которая зависит от погоды, расскажет 24 канал благодаря "Автопилоту".

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Активация этой функции во время дождя приводит к нежелательным последствиям

Владельцы новых автомобилей попадают в эту неприятность чаще, потому что просто еще не успели изучить свою машину в совершенстве. Но нередко и другие водители – потому что забывают об этой функции.

А ведь она может оказать ощутимое влияние на безопасность движения, особенно в дождь.

Речь идет о переключателе рециркуляции воздуха в салоне. Он блокирует поток воздуха извне, и в определенных ситуациях это очень полезно – например при высоком уровне загрязнения на улице. Включив этот режим, вы предотвращаете попадание вредных веществ в салон.

Однако использование режима рециркуляции во влажную погоду, то есть дождливую, чаще приводит к нежелательным последствиям.

Функцию режима рециркуляции в дождливую погоду следует использовать с умом / Фото freepik

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А именно – к запотеванию окон.

И что мы получим? Как минимум – ухудшение видимости, ограничение обзора дорожной ситуации, что хуже – потенциально опасные условия, угрозу аварийной ситуации, особенно при движении на значительной скорости.

Как минимум – ухудшение видимости, ограничение обзора дорожной ситуации, что хуже – потенциально опасные условия, угрозу аварийной ситуации, особенно при движении на значительной скорости. Как быстро восстановить прозрачность окон? Самым эффективным способом является восстановление доступа воздуха в салон извне. Проще говоря, надо выключить режим рециркуляции. Дополнительно – если вы видите, что есть потребность – можно временно открыть боковые окна.

Итак, не забывайте об этой кнопке, и о ее функционале, чтобы быстро устранять запотевание и иметь надлежащую четкость обзора на дороге во время дождя. Да и вообще, управляйте автомобилем в дождь особенно осторожно.