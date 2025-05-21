Сам процесс прохождения техосмотра будет более строгим. Более того, эксперты будут фиксировать чуть ли не каждый свой шаг, пишет 24 Канал со ссылкой на West Auto Hub.

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Видео- и фотофиксация ОТК

Со вступлением в силу новых правил возвращается обязательная видеофиксация процесса техосмотра. Заметим, что она стала обязательной процедурой всегда и для всех. Исключений не будет. Поэтому, весь процесс прохождения техосмотра будет фиксироваться на камеру от начала и до конца.

Если говорить о фото, то здесь нас ожидают новые требования. Ранее вполне достаточно было сделать кадры передней и боковой части автомобиля. Теперь регламент требует фиксирования транспортного средства со всех четырех сторон. Обязательно на фото должны быть габариты, контурные огни, фары, противотуманки и аварийная сигнализация.

Заметим! Особое внимание уделяют световым приборам. Их обязательно должны фотографировать во время проверки, чтобы продемонстрировать их исправность.

Фото должны быть детализированными

Добавим, что усилили также требования к тому, какого качества фотографии. Следовательно:

фото должны быть четкими и с хорошим освещением;

любое редактирование фотографий запрещено;

не менее 70% кадра должно занимать транспортное средство;

дата фотографирования должна автоматически генерироваться устройством, а также соответствовать дате протокола техосмотра.



Основные изменения касаются фиксации проведения техосмотра / Фото peoplecreations

Внимание не только к одометру, но и к тахометру

Это еще одно нововведение, которое ожидает водителей. Во время ОТК могут фотографировать не только одометр, но и тахограф. Правда, при условии, что он в транспортном средстве есть. Если же он есть, то необходимо добавить кадры как включенного тахографа, так и таблички проверки его адаптации.

В то же время упростили описание для учебных авто. Отныне отпала необходимость отдельно указывать каждый элемент управления. Хватит общей фиксации всех дополнительных педалей, а также зеркал для инструктора.

Заметим! Стоимость техосмотра с 1 июня существенно возрастет. Поэтому поспешите пройти ОТК, чтобы сэкономить свои деньги.

Что отменили для водителей

Обратим внимание также на перечень требований, которые уже не действуют. Поэтому, больше не нужно:

фиксировать результаты испытания тормозов на стенде;

делать фото содержания СО, СН, а также дымности в выхлопе;

а также печатать на обороте протокола фото.

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Если хотите сэкономить на техосмотре – пройдите его до 1 июня. И не забывайте, что техосмотр – не прихоть. Это возможность быть уверенным в своем транспортном средстве и том, что вы в безопасности на дороге.