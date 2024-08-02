Категорически не под углом: эксперт рассказал, как на самом деле нужно наливать пиво

Пивной эксперт говорит, что вы наливаете пиво "неправильно". К счастью, он не только критикует нашу манеру разливать пенное по бокалам, но и демонстрирует, как нужно это сделать. Поэтому, мотаем на ус, господа!

Создание идеальной кружки пива – это целое искусство, до которого многие игроки до сих пор не дотягивают. Нет ничего лучше, чем пенное с друзьями на заднем дворе, когда солнце медленно садится за горизонт. Но как правильно наливать пиво?

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Как правильно наливать пиво

Если вы один из тех, кто осторожно наклоняет бокал, наливая пиво под углом, во избежание пышной пены, и думаете, что делаете это правильно, то вы делаете все неправильно. Да-да, мы сами шокированы!

Любитель пива с никнеймом timthetankofficial в сети тикток опубликовал видео. В нем он утверждает, что мы все "наливаем пиво неправильно". Тим отметил, что "большинство" из нас наклоняет бокалы, когда наливает пинту, чтобы удержать пену на расстоянии, аккуратно позволяя ей "наполниться", стекая "по бокам".

Это может выглядеть как "идеальное пиво", но Тим считает, что существует более совершенная техника, которая позволит вам чувствовать себя "менее раздутыми" после того, как вы выпьете несколько бокалов. Он заявил: "Я тоже так делал, но это неправильно, говорю вам, что это неправильно".

Вместо этого он продемонстрировал, как правильно наливать пинту. Он набрал полную скорость, опрокинув ее прямо в стакан, позволив пене взять на себя всю ответственность. Его совет? Позвольте пене "немного вспениться", дайте ей немного времени, чтобы она "осела", а затем продолжайте наливать в стакан.

Как правильно наливать пиво в бокал: смотрите видео

Затем Тим объяснил, зачем нужно создавать пену, продемонстрировав, что происходит в вашем животе. Он схватил салфетку, как следует встряхнул пиво, и первая пинта переполнилась пеной. Вот что происходит в вашем желудке, когда вы наливаете пиво обычным способом.

А если наливать его методом, то "пены не будет", и, по его словам, вы будете чувствовать себя "лучше", когда будете пить пиво. В комментариях кто-то написал: "Работаю барменом 11 лет... Меня бесчисленное количество раз ругали за то, что я так наливаю пиво. Люди никогда мне не верили".

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"Пивной сомелье" Макс Баккер соглашается с методом Тима. Он рассказал Business Insider, что наливать пиво под углом неправильно, поскольку без пены сверху это "не совсем пиво". Он также показал метод Тима в действии, чтобы доказать, что чрезмерная карбонизация наполняет вас. Он сказал, что нужно наливать пиво "с силой", чтобы CO2 не "будоражил" ваш желудок, потому что он "вырвался" во время наливания.