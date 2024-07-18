Речь идет о TENZING – бренде, который гордится тем, что использует только натуральные продукты. И при этом обеспечивает альтернативный заряд бодрости для тех, кто очень устал.

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Журналист попробовал суперэнергетик и поделился впечатлениями

Чарльз Уэйд-Палмер редко употребляет энергетики, но "во имя журналистики" все же решился попробовать лимитированную серию Super Natural Energy от TENZING. Хотя и боялся, что больше никогда не сможет спать.

В студенческие годы ныне журналист Уэйд-Палмер поддерживал свою способность учиться кофеиновыми напитками. Но сейчас хватает удовольствия от старого доброго кофе. Какие же впечатления произвел на него как на обывателя самый сильный в мире энергетик?

Стандартный энергетический напиток содержит около 30 миллиграммов кофеина. В чашке кофе где-то 40. Новейшая разработка TENZING затмевает эти цифры – там 200 миллиграммов кофеина из зеленых кофейных зерен.

Извините, но, черт возьми, прочитав это перед тем, как открыть заначку с напитком, я не почувствовал уверенности в том, что меня ждет впереди,

– признается Чарльз.

Генеральный директор и основатель TENZING Хюйб ван Бокель запуск напитка описал так: "Мы выходим на новый уровень, создавая первый в мире энергетический напиток на основе функциональных грибов, демонстрирующий настоящую силу растений".

Какие впечатления производит самый сильный в мире энергетик / Коллаж 24 Канала фотографий Daily Star

Один глоток, и я подумал, что я, видимо, чего-то не понимаю, какое послевкусие меня вот-вот уничтожит? Конечно, такой мощный напиток не может быть таким вкусным? Но вторичного привкуса так и не появилось, и я вылакал бокал, как будто это было имбирное пиво,

– делится журналист.

TENZING описывает напиток как огненный, и он действительно приятно согревает. Но прилива энергии, который заставил бы человека прыгать со стены на стену, не произошло.

Мое сердце не ускорялось, голова не кружилась, а руки оставались очень неподвижными. Я, конечно, не чувствовал усталости в ближайшее время. Мой день продолжался как обычно,

– заметил Чарльз.

Когда пришло время ложиться спать – это удалось сделать без проблем. Но Уэйд-Палмер отметил, что его опыта все же недостаточно для настоящего анализа.

На следующее утро он попробовал снова – чтобы увидеть, насколько эффективен напиток как предтренировочное средство. Волшебным зельем, повышающим производительность в спортзале, он не оказался, но и никакого вреда не нанес.