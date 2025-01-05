Этот трюк может сделать вашу речь уверенной, статусной и значительно повысить вашу репутацию в глазах других. Им поделился в тиктоке olegresult, как заметил 24 Канал.
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Молчание как мощный инструмент вашей коммуникации
Речь идет об очень простой вещи – одной-единственной секунде молчания перед тем, как ответить собеседнику. Ведь все мы знаем, что коммуникация – это куда больше, чем просто слова. А впечатление о человеке часто формируются не тем, что вы говорите, а тем, как.
Один из мощных трюков, которые предлагает olegresult в своем видео в тиктоке – это сделать паузу в одну секунду перед ответом.
Почему это работает?
- Во-первых, позволяя человеку закончить свое мнение, вы демонстрируете уважение к нему. В мире, где все торопятся, даже этот мелкий нюанс уже выделяет вас как внимательного слушателя.
- Во-вторых, пауза помогает избежать слов-паразитов, которые часто портят впечатление о вашей речи. Избегая "ну", "типа", "эмм" и так далее, вы звучите более профессионально.
- И в-третьих, молчание стимулирует вашего собеседника считать, что вы тщательно обдумываете свои слова. Это автоматически вызывает у него больше внимания к вашему ответу и больше уважения к вашему мнению.
Нелишнее доказательство, почему молчание – золото: смотрите видео olegresult
Итак, всего одна секунда молчания – это простой, но мощный инструмент, способный улучшить вашу коммуникацию и сделать вас более уверенным. Начав применять это правило, вы быстро заметите, как меняется отношение людей к вам в лучшую сторону.