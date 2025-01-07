Вы могли не подозревать, что переключали передачи неправильно: эксперт назвал "золотое правило"

Инструктор по вождению говорит, что все водители должны придерживаться "золотого правила" переключения передач. Даже если вы считаете себя экспертом, есть некоторые знания, которые могут просто улучшить вашу игру за рулем.

Например, инструктор по вождению Энни Винтерберн признала, что многие водители делают большую ошибку при переключении передач. Вирусный гуру вождения подчеркнула важность соблюдения "золотого правила", о котором часто забывают, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Стоит внимания Инженер NASA поделился хитростью, как разморозить лобовое стекло

Как правильно переключать передачи

По ее словам, как только вы усвоите это правило, вы на самом деле пройдете долгий путь, и ваше понимание вождения станет проще.

В частности, при преодолении крутого холма Энни советует переключать передачу на более низкую, говоря: "Чем ниже передача в вашем автомобиле, тем больше мощности передается на колеса. Нижние передачи – это самые мощные передачи. Когда ты ускоришься, ты сможешь перейти на более высокую передачу".

Как только вы узнаете, что низшие передачи могут увеличить мощность колес и обеспечить "торможение двигателем" для естественного замедления, вы сможете ответить на широкий спектр вопросов в вашем теоретическом тесте, говорит она.

Энни добавила: "Единственный случай, когда вы используете высшую передачу – это когда вы едете на льду". Если вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач, и вам нужна более низкая передача, она сказала, что лучше всего использовать "кикдаун".

Как правильно переключать передачи: смотрите видео

Если нажать на педаль до конца, автомобиль автоматически перейдет на низшую передачу. По словам эксперта, это лучший способ управления.

С момента публикации видео просмотрели более 32 тысяч раз, и люди не замедлили с комментариями. Многие поблагодарили ее за полезные советы.

Один человек сказал: "Я только что сдал теоретический тест 46/50 благодаря вашим видео".

Другой добавил: "Энни, вы лучшая учительница".

Третий также добавил: "Привет, Энни. Я сдал свой теоретический тест сегодня утром 50/50 после того, как открыл ваш аккаунт только на днях. Ваши видео были очень полезными для подготовки в последнюю минуту, поэтому большое спасибо!"

Смотрите также Мужчина попробовал вирусный лайфхак по размораживанию лобового стекла, и тут же пожалел об этом

Прислушайтесь к советам Энни. Они однозначно положительно повлияют на ваше передвижение по городу на автомобиле.