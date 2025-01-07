Ви могли не підозрювати, що перемикали передачі неправильно: експерт назвав "золоте правило"

Інструктор з водіння каже, що всі водії повинні дотримуватися "золотого правила" перемикання передач. Навіть якщо ви вважаєте себе експертом, є деякі знання, які можуть просто покращити вашу гру за кермом.

Наприклад, інструкторка з водіння Енні Вінтерберн визнала, що багато водіїв роблять велику помилку при перемиканні передач. Вірусний гуру водіння наголосила на важливості дотримання "золотого правила", про яке часто забувають, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як правильно перемикати передачі

За її словами, щойно ви засвоїте це правило, ви насправді пройдете довгий шлях, і ваше розуміння водіння стане простішим.

Зокрема, при подоланні крутого пагорба Енні радить перемикати передачу на нижчу, кажучи: "Чим нижча передача у вашому автомобілі, тим більше потужності передається на колеса. Нижні передачі – це найпотужніші передачі. Коли ти прискоришся, ти зможеш перейти на вищу передачу".

Щойно ви дізнаєтеся, що нижчі передачі можуть збільшити потужність коліс і забезпечити "гальмування двигуном" для природного уповільнення, ви зможете відповісти на широкий спектр питань у вашому теоретичному тесті, каже вона.

Енні додала: "Єдиний випадок, коли ви використовуєте вищу передачу – це коли ви їдете на льоду". Якщо ви керуєте автомобілем з автоматичною коробкою передач, і вам потрібна нижча передача, вона сказала, що найкраще використовувати "кікдаун".

Як правильно перемикати передачі: дивіться відео

Якщо натиснути на педаль до кінця, автомобіль автоматично перейде на нижчу передачу. За словами експертки, це найкращий спосіб керування.

З моменту публікації відео переглянули понад 32 тисячі разів, і люди не забарилися з коментарями. Багато хто подякував їй за корисні поради.

Одна людина сказала: "Я щойно склав теоретичний тест 46/50 завдяки вашим відео".

Інший додав: "Енні, ви найкраща вчителька".

Третій також додав: "Привіт, Енні. Я склав свій теоретичний тест сьогодні вранці 50/50 після того, як відкрив ваш акаунт лише днями. Ваші відео були дуже корисними для підготовки в останню хвилину, тож красно дякую!"

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Прислухайтесь до порад Енні. Вони однозначно позитивно вплинуть на ваше пересування містом на автомобілі.