Джордан, который известен в тиктоке под ником @jordan_the_stallion8, выложил видео, где кто-то льет кипяток на замерзшее лобовое стекло, и делится, что так делать нельзя, пишет 24 Канал. Но как он усвоил этот урок?

Стоит внимания Двигатель будет работать годами: механик назвал ритуал, который выполняет перед поездкой зимой

Почему нельзя лить кипяток на лобовое стекло

В трагической истории Джордан объяснил, что если следовать этой тенденции, лобовое стекло "разлетится вдребезги".

Я знаю это из собственного опыта, потому что когда я был моложе, меня всегда восхищало, как замерзает лобовое стекло автомобиля за ночь, и я думал: "О, если я налью горячую воду на лобовое стекло, то лед исчезнет",

– заметил он.

Мужчина решил проверить эту теорию на новеньком "Мерседесе" своего соседа, который был "самой красивой машиной в районе" – и это не сработало.

Я наполнил свою грелку очень горячей водой, перешел через улицу, вылил ее на его лобовое стекло, и оно сразу же разбилось,

– вспоминает мужчина.

Однако, вместо того, чтобы просто оставить это и понять, что это, очевидно, не был злом, с которым стоит заморачиваться, он решил, что это "просто стечение обстоятельств", поэтому попытался разбить еще одно окно "той же машины".

Очевидно, оно также разбилось, и он подумал, что "возможно, это два совпадения", и попробовал на третьем окне.

"Оно разбилось, и я подумал, что, возможно, проблема во мне", – признался он, отметив, что только тогда понял, что виноватой была горячая вода. Поэтому он "запаниковал и ушел", надеясь, что его сосед никогда не узнает о том, что он делал.

Мужчина призывает не использовать кипяток: смотрите видео

Но, к сожалению, на месте происшествия он оставил свою грелку с водой, на которой было написано "собственность Джордана", поэтому было очевидно, кто был виновником.

Из-за своего эксперимента он был вынужден "делать ежемесячные платежи" своему соседу, поэтому он поделился своим рецептом "природного размораживателя", чтобы убедиться, что другие не повторят его ошибки.

Просто смешайте холодную воду, изопропиловый спирт и мыло для посуды, и вы получите натуральный антифриз, который имеет более низкую температуру замерзания, чем вода,

– подчеркнул он.

Джордан предлагает распылить его на ночь. И это позволит избежать намерзания окон авто в холодное время года.

Смотрите также Механик назвал распространенную ошибку, которая может уничтожить ваше авто зимой

Видео Джордана – яркое напоминание того, что не все лайфхаки из сети стоит повторять. Некоторые из них просто не принесут желаемого результата, но есть и те, которые могут нанести немало хлопот.