Как начинать пить виски: несколько критически важных советов для новичков

Вкусы виски, этого богатого янтарного напитка, предоставляют ценителям захватывающий сенсорный опыт. Но если вы начинающий, то сначала вам следует узнать, как можно усовершенствовать свой способ наслаждения.

Причем это потребует совсем небольших усилий, которые в итоге будут иметь большое значение. Итак, что вам нужно сделать, чтобы пить виски лучше – напишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Вот на что следует обратить внимание, чтобы развить свой навык потребления виски

Выбор виски для начинающих. Знание того, с какого виски начать, является ключевой частью процесса. Дымные и торфяные, как правило, слишком интенсивные даже для опытного вкуса, поэтому лучше остановить свой выбор на односолодовых или купажированных шотландских виски, в которых доминируют ноты фруктов, ванили или карамели. Начинающим также могут понравиться ароматизированные виски, особенно с медом или корицей.

Знание того, с какого виски начать, является ключевой частью процесса. Дымные и торфяные, как правило, слишком интенсивные даже для опытного вкуса, поэтому лучше остановить свой выбор на односолодовых или купажированных шотландских виски, в которых доминируют ноты фруктов, ванили или карамели. Начинающим также могут понравиться ароматизированные виски, особенно с медом или корицей. Запах и вкус. Аромат играет очень важную роль в восприятии вкуса виски. Огромная часть того, что вы ощущаете на вкус, зависит от того, что вы нюхаете. Вот почему понюхать виски – важный шаг для тех, кто только начинает дегустировать. Для этого налейте виски в подходящий стакан, поднесите его к носу и заметьте, как меняются ароматы, когда виски приближается к вашим ноздрям. Сначала вы почувствуете алкоголь, а затем – его характер. Аромат также поможет вам распознать различные ноты виски и определить, ли понравится вам этот напиток. Наклоните бокал горизонтально и понюхайте нижнюю часть ободка – так вы почувствуете больше сладости и меньше алкоголя.

Вот что вам нужно сделать, чтобы пить виски лучше / Фото freepik