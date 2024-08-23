"Рабочее место – это не ровное игровое поле", – говорит Горик Нг, тренер по карьере Гарвардского университета. И именно поэтому важно понимать правила игры и шаги на пути к цели.

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Проблема в том, что некоторые правила негласные, нигде не записаны, и их не все знают. А часто именно они имеют решающее значение. Нг говорит, что он обнаружил эти правила и проверил их в своей жизни.

Секретные правила успеха на работе от гарвардского эксперта

Вас должны заметить. Недостаточно просто выполнять свою работу и быть уверенным, что она сделана хорошо. Важно быть замеченным, присутствовать, строить отношения на работе так, чтобы другие могли узнать о вас и признать вас. Если люди вас не знают, они не будут думать о вас, когда будут рассматривать кандидатов на лучшую должность, проект или повышение. Поэтому важно, чтобы вы налаживали связи и создавали "шум", в том смысле, что вам нужно продвигать себя.

Недостаточно просто выполнять свою работу и быть уверенным, что она сделана хорошо. Важно быть замеченным, присутствовать, строить отношения на работе так, чтобы другие могли узнать о вас и признать вас. Если люди вас не знают, они не будут думать о вас, когда будут рассматривать кандидатов на лучшую должность, проект или повышение. Поэтому важно, чтобы вы налаживали связи и создавали "шум", в том смысле, что вам нужно продвигать себя. Пользуйтесь небольшими возможностями. Важно, чтобы вы решались браться за возможности, которые появляются в жизни, даже если они кажутся маленькими. Вы всегда должны пользоваться возможностью задать вопрос, наладить связь с кем-то, принять участие во встрече или проекте, или взаимодействовать с человеком, который может помочь вам позже. Ведь это все часть того, что поможет другим запомнить вас и знать, что вы заинтересованы, вовлечены и готовы преодолевать вызовы.

Некоторые правила негласные, но часто именно они имеют решающее значение / Фото wavebreakmedia_micro_micro@freepik