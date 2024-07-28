Синдром самозванца: первые признаки и 3 стратегии преодоления

Многие люди сталкиваются с синдромом самозванца, который заставляет их чувствовать себя мошенниками и бояться, что их разоблачат. Это может произойти и на новой работе, и на работе, на которой вы работаете годами.

К примеру, после повышения, после приобретения большего количества обязанностей, после успехов и достижений чего-то, к чему вы не чувствуете себя готовым или квалифицированным. Когда это случается, ваш собственный разум заставляет вас поверить, что вы не тот человек, который может все это иметь.

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Что вы этого не заслуживаете, не заработали. И что рано или поздно остальной мир поймет то же самое, и вы все это потеряете. Harvard Business Review пишет, что 70% людей чувствуют синдром самозванца в тот или иной момент своей жизни.

Синдром этот создает определенные угрозы – рост тревожности, депрессии, риска выгорания. По меньшей мере – мешает карьерному росту и достижению успеха и может негативно повлиять на эффективность и производительность труда.

Признаки синдрома самозванца

Исследование 1970-х, когда впервые появился термин "синдром самозванца", выявило 3 ключевых признака:

Мысли о том, что другие преувеличивают ваши способности.

Страх быть уличенным в мошенничестве.

Постоянные попытки преуменьшать свои достижения.

70% людей чувствуют синдром самозванца в тот или иной момент своей жизни / Фото freepik

Также есть "4 П", которые появляются, когда вы чувствуете этот синдром:

Перфекционизм – когда мы считаем, что все, что не является совершенным, является неправильным.

Паралич – когда люди парализованы страхом быть разоблаченными, а потому не действуют, когда должны.

Подхалимство – когда вы всегда стремитесь угодить другим, быть тем, кто может пожертвовать собой.

Прокрастинация – когда вы откладываете дела, которые должны делать сейчас, и нерационально используете время работы.

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Стратегии преодоления синдрома самозванца