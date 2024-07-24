С практической стороны, речь о том, чтобы заставить ваших коллег и начальство поверить, что вы работаете, но при этом наслаждаетесь заслуженным отдыхом. И чтобы достичь этого, разработали целый ряд приемов.

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К примеру, брать выходные дни для работы дистанционно, планировать электронные письма в случайное время, резервировать место для отпуска абсолютно тайно, ограничивать присутствие в социальных сетях и так далее. Каждое поведение должно быть под контролем, чтобы сохранить прикрытие.

Quiet Vacationing – практика, которая отображает несчастье на работе

Опросы говорят, 28% американцев прибегают к тихому отдыху. Так что эта, откровенно скажем, немного нечестная практика является реальной тенденцией. Что ярко демонстрирует потребность многих людей сбежать из мира работы, даже если всего на неделю.

Во Франции, согласно опросу 2020 года компании Qapa, 71% людей не могут удержаться от того, чтобы не ответить на рабочие электронные письма и звонки во время отпуска. Хуже того, каждый пятый чувствует вину за то, что берет выходные.

Развивается форма FOMO (страх что-то пропустить), которая распространяется как на частную, так и на профессиональную жизнь. Хотя право на отдых от работы естественно и даже защищено законодательством.

Практика тихого отдыха, хоть и нечестная, и является реальной тенденцией / Коллаж 24 Канала фото freepik

Как компании реагируют на распространение тихого отдыха

Один из способов борьбы компаний с Quiet Vacationing – это, как ни странно, предоставление большего количества отпусков и даже поощрение людей брать их. Это процесс, который приносит пользу как работникам, так и компаниям, поскольку отдохнувшие и счастливые люди являются более эффективными. Они также с большей вероятностью останутся в этой компании.

В 2023 году около 50% компаний во Франции решили предоставить дополнительные выходные дни, чтобы сделать свою политику "пряников" более привлекательной в условиях дефицита талантов и ограничений бюджета.

Еще один способ поощрить работников к отпуску – бонусные ваучеры на отдых, которые могут предлагать сотрудникам все компании, независимо от размера. Это помогает уменьшить расходы на отпуск и способствует лучшему балансу между работой и личной жизнью.