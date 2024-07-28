Синдром самозванця: перші ознаки та 3 стратегії подолання

Багато людей натрапляють на синдром самозванця, який змушує їх відчувати себе шахраями й боятися, що їх викриють. Це може статися і на новій роботі, і на роботі, на якій ви працюєте роками.

До прикладу, після підвищення, після набуття більшої кількості обов'язків, після здобутків і досягнень чогось, до чого ви не відчуваєте себе готовим чи кваліфікованим. Коли це трапляється, ваш власний розум змушує вас повірити, що ви не та людина, яка може все це мати.

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Що ви цього не заслуговуєте, не заробили. І що рано чи пізно решта світу зрозуміє те ж саме, і ви все це втратите. Harvard Business Review пише, що 70% людей відчувають синдром самозванця в той чи інший момент свого життя.

Синдром цей створює певні загрози – зростання тривожності, депресії, ризику вигорання. Щонайменше – заважає кар'єрному зростанню й досягненню успіху та може негативно вплинути на ефективність і продуктивність праці.

Ознаки синдрому самозванця

Дослідження 1970-х, коли вперше з'явився термін "синдром самозванця", виявило 3 ключові ознаки:

Думки про те, що інші перебільшують ваші здібності.

Страх бути викритим у шахрайстві.

Постійні намагання применшувати свої досягнення.

70% людей відчувають синдром самозванця в той чи інший момент свого життя / Фото freepik

Також є "4 П", які з'являються, коли ви відчуваєте цей синдром:

Перфекціонізм – коли ми вважаємо, що все, що не є досконалим, є неправильним.

Параліч – коли люди паралізовані страхом бути викритими, а тому не діють, коли повинні.

Підлабузництво – коли ви завжди прагнете догодити іншим, бути тим, хто може пожертвувати собою.

Прокрастинація – коли ви відкладаєте справи, які повинні робити зараз, і нераціонально використовуєте час роботи.

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Стратегії подолання синдрому самозванця