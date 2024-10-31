Казалось бы, это позволяет уберечь свое транспортное средство от капризов погоды. Впрочем, пишет 24 Канал со ссылкой на "Автопилот", неприятных последствий такого хранения не избежать.
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Почему не стоит оставлять авто в подземном паркинге
Прежде всего это касается помещений, которые плохо проветриваются. В частности, гаражей и подземных паркингов. Если ваше авто слишком долго будет оставаться там, то со временем могут возникнуть проблемы как с кузовом, так и с другими металлическими деталями транспортного средства.
Собственно, весной владельцы машин частенько могут увидеть на кузове первые признаки появления коррозии. И это при том, что транспортное средство извне выглядит целым и невредимым.
Почему возникает коррозия
- Вентиляция отсутствует. Как правило, в подземных паркингах циркуляции воздуха недостаточно. Поэтому влага может накапливаться как внутри, так и снаружи автомобиля.
- Образуется конденсат. Когда температура в паркинге меняется, влага способна оседать. И делает она это также на металлических поверхностях. Вода, которая постоянно накапливается во впадинах, может стать причиной появления ржавчины.
- Влага скапливается. Собственно, отсутствие достаточной вентиляции мешает тому, чтобы лишняя влага испарялась. Если этого не происходит, то следует быть готовыми к появлению коррозии металла в определенных местах.
На закрытом паркинге может образовываться конденсат / Фото wirestock
Храните авто зимой правильно
Для этого необходимо соблюсти несколько простых советов. Они помогут вам уберечь свое транспортное средство от появления коррозии во время хранения.
- Выбирайте правильное помещение. Так, это может быть гараж или подземный паркинг. Главное – достаточная вентиляция. Если она есть, то риск появления коррозии будет значительно меньше.
- Осуществляйте регулярное проветривание. Регулярно наведывайтесь в гараж или паркинг. Вывозите автомобиль на улицу, а само помещение оставьте открытым, чтобы заходил свежий воздух. Кроме того, вы еще и прогреваете двигатель своего авто и осуществляете циркуляцию жидкостей внутри.
- Позаботьтесь о профилактике коррозии. Если у вас есть места с поврежденным лакокрасочным покрытием, то следует позаботиться о них. Именно здесь чаще всего появляется ржавчина. Обработайте их или устраните повреждения, чтобы не волноваться из-за коррозии.
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Прежде чем загонять на зиму авто в гараж или подземный паркинг, займитесь осмотром своего транспортного средства. Устраните повреждения лакокрасочного покрытия, позаботьтесь о вентиляции. Это позволит не волноваться, что весной кузов объест ржавчина.