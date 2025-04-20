Как узнать, состоите ли вы в отношениях с абьюзом – и как действовать, если ответ "да"

Когда мы говорим об отношениях с насилием, то в первую очередь думаем о физическом. Но на самом деле именно эмоциональное насилие в отношениях случается чаще. Что хуже, его труднее распознать.

Ведь оно может маскироваться под интенсивную форму любви и преданности, невероятную страсть и романтику, но в конце концов перерастает в манипуляции и жестокость. Как это распознать на ранних этапах – пишет 24 Канал благодаря Newport Institute.

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Что считают абьюзивным поведением

Отношения с абьюзом (также известные как домашнее насилие, насилие со стороны интимного партнера или насилие во время свиданий) – это когда кто-то в паре пытается нанести физический, сексуальный или психологический вред другому.

Это широкий спектр поведения. Например, сексуальное насилие в отношениях – это не только принуждение к сексу, но и игнорирование чувств партнера по сексу, принуждение одеваться сексуальным образом и многое другое.

в отношениях – это не только принуждение к сексу, но и игнорирование чувств партнера по сексу, принуждение одеваться сексуальным образом и многое другое. В формате эмоционального насилия обидчик использует слова и действия, чтобы запугать, контролировать и изолировать свою пару. Эмоциональное насилие – это про унижение, ревность и собственнические действия, обвинения, газлайтинг и пренебрежение.

Отношения с абьюзом очень коварные, потому что маскируются под интенсивную любовь, страсть и романтику / Фото freepik

Как распознать абьюзивные отношения

Абьюзивные отношения коварны, потому что жертва может привыкнуть к поведению своего партнера, начать считать ее "нормальной". Чтобы не допустить такого, сразу обращайте внимание на эти 10 признаков.

Вы не чувствуете себя свободными в своем выборе. Другой человек указывает вам, как одеваться и как себя вести, пытается контролировать, с кем вы проводите время, и постоянно следит за тем, куда вы ходите и что делаете.

Другой человек указывает вам, как одеваться и как себя вести, пытается контролировать, с кем вы проводите время, и постоянно следит за тем, куда вы ходите и что делаете. Вы постоянно просите прощения. Вы боитесь реакции партнера, поэтому извиняетесь за свои поступки, даже если не знаете, за что именно, чтобы избежать его гнева и обвинений.

Вы боитесь реакции партнера, поэтому извиняетесь за свои поступки, даже если не знаете, за что именно, чтобы избежать его гнева и обвинений. Вы не говорите об отношениях с друзьями или семьей. Вы избегаете обсуждать свою пару, преуменьшаете ее оскорбительное поведение или оправдываете ее, если ваши друзья или члены семьи обращают на нее внимание.

Вы избегаете обсуждать свою пару, преуменьшаете ее оскорбительное поведение или оправдываете ее, если ваши друзья или члены семьи обращают на нее внимание. Ваш партнер "бомбардирует" вас любовью. Он пытается компенсировать оскорбительное поведение преувеличенными комплиментами, экстравагантными подарками и постоянно говорит, что "не может без вас жить".

Он пытается компенсировать оскорбительное поведение преувеличенными комплиментами, экстравагантными подарками и постоянно говорит, что "не может без вас жить". Вы чувствуете, что во всем, что не так в отношениях, виноваты вы. Вы сами убеждены, что вас нужно критиковать и вам нужно указывать, что делать из-за вашего плохого поведения, а если бы оно было "лучше", то не было бы никаких проблем.

Вы сами убеждены, что вас нужно критиковать и вам нужно указывать, что делать из-за вашего плохого поведения, а если бы оно было "лучше", то не было бы никаких проблем. Ваши разногласия превращаются в бурные ссоры. Споры перерастают в крики и оскорбления, которые могут казаться угрожающими и страшными.

Споры перерастают в крики и оскорбления, которые могут казаться угрожающими и страшными. Вы никогда не знаете, какую версию вашего партнера вы увидите. Они то горячие, то холодные, то отстраняются или обижают, то снова притягивают вас к себе, становясь внезапно внимательными и любящими.

Они то горячие, то холодные, то отстраняются или обижают, то снова притягивают вас к себе, становясь внезапно внимательными и любящими. Вас замыкают, когда вы пытаетесь общаться. Другой человек игнорирует ваши потребности или проблемы или реагирует на них с сарказмом или отвращением.

Другой человек игнорирует ваши потребности или проблемы или реагирует на них с сарказмом или отвращением. Вы потеряли уверенность в собственных взглядах. Вам столько раз говорили, что вы неправы, глупы или сошли с ума, что вы начали в это верить.

Вам столько раз говорили, что вы неправы, глупы или сошли с ума, что вы начали в это верить. Вы забыли, каким вы были до отношений. Вы проводите так мало времени наедине или с друзьями, занимаясь любимыми делами, что не помните, как это – быть сильным и независимым человеком.

Распознав эти признаки в своих отношениях, следует немедленно реагировать и выходить из них / Фото wirestock@freepik

Исцеление от абьюза в отношениях

Абьюзивные отношения наносят тяжелый удар по самооценке, самоуважению, благополучию. Среди последствий может быть депрессия, тревога, чувство стыда и вины. Также вполне вероятны социальная замкнутость, трудности с концентрацией внимания, бессонница.

Единственный вариант прекратить абьюз в отношениях – это прекратить эти отношения. А после – принять меры, чтобы устранить нанесенный ущерб.

в отношениях – это прекратить эти отношения. А после – принять меры, чтобы устранить нанесенный ущерб. Восстановление после эмоционального насилия начинается с признания того, что насилие было – без минимизации или отрицания.

после эмоционального насилия начинается с признания того, что насилие было – без минимизации или отрицания. Следующий шаг – начать изменять ментальные паттерны , связанные с насилием. Это об изменении негативных мыслей и убеждений, таких как мысль о том, что вы сами виноваты, что у вас никогда не будет здоровых отношений, или что вы могли бы сделать что-то иначе.

, связанные с насилием. Это об изменении негативных мыслей и убеждений, таких как мысль о том, что вы сами виноваты, что у вас никогда не будет здоровых отношений, или что вы могли бы сделать что-то иначе. Кроме того, исцеление предполагает уважение к собственным потребностям и желаниям – поэтому следует делать то, что вы любите и что делает вас по-настоящему счастливым. Это о развитии настоящих связей с друзьями, которым вы доверяете и которые заботятся о ваших интересах, а также о практике самопомощи.

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