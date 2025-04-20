Як дізнатися, чи перебуваєте ви у стосунках з аб'юзом – і як діяти, якщо відповідь "так"
- Емоційне насильство у стосунках часто маскується під інтенсивну любов і пристрасть, але переростає у маніпуляції та жорстокість.
- Зразу аб'юзивні стосунки важко розпізнати, тому потрібно уважно дивитися на такі ознаки, як контроль, зневага та приниження.
- Зцілення після аб'юзу передбачає визнання насильства та зміну негативних ментальних патернів разом із розвитком довірчих взаємин із близькими.
Коли ми говоримо про стосунки з насильством, то у першу чергу думаємо про фізичне. Але насправді саме емоційне насильство у стосунках трапляється частіше. Що гірше, його важче розпізнати.
Адже воно може маскуватися під інтенсивну форму любові та відданості, неймовірну пристрасть та романтику, але зрештою переростає у маніпуляції та жорстокість. Як це розпізнати на ранніх етапах – пише 24 Канал завдяки Newport Institute.
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Що вважають аб'юзивною поведінкою
Стосунки з аб'юзом (також відомі як домашнє насильство, насильство з боку інтимного партнера або насильство під час побачень) – це коли хтось у парі намагається завдати фізичної, сексуальної або психологічної шкоди іншому.
- Це широкий спектр поведінки. Наприклад, сексуальне насильство у стосунках – це не лише примушування до сексу, але й ігнорування почуттів партнера щодо сексу, примушування одягатися у сексуальний спосіб та багато іншого.
- У форматі емоційного насильства кривдник використовує слова та дії, щоб залякати, контролювати та ізолювати свою пару. Емоційне насильство – це про приниження, ревнощі та власницькі дії, звинувачення, газлайтинг і зневагу.
Як розпізнати аб'юзивні стосунки
Аб'юзивні стосунки підступні, бо жертва може звикнути до поведінки свого партнера, почати вважати її "нормальною". Щоб не допустити такого, одразу звертайте увагу на ці 10 ознак.
- Ви не відчуваєте себе вільними у своєму виборі. Інша людина вказує вам, як одягатися і як поводитися, намагається контролювати, з ким ви проводите час, і постійно стежить за тим, куди ви ходите і що робите.
- Ви постійно просите пробачення. Ви боїтеся реакції партнера, тому перепрошуєте за свої вчинки, навіть якщо не знаєте, за що саме, щоб уникнути його гніву та звинувачень.
- Ви не говорите про стосунки з друзями чи родиною. Ви уникаєте обговорювати свою пару, применшуєте її образливу поведінку або виправдовуєте її, якщо ваші друзі чи члени сім'ї звертають на неї увагу.
- Ваш партнер "бомбардує" вас любов'ю. Він намагається компенсувати образливу поведінку перебільшеними компліментами, екстравагантними подарунками та постійно каже, що "не може без вас жити".
- Ви відчуваєте, що в усьому, що не так у стосунках, винні ви. Ви самі переконані, що вас потрібно критикувати й вам потрібно вказувати, що робити через вашу погану поведінку, а якби вона була "кращою", то не було б жодних проблем.
- Ваші розбіжності перетворюються на бурхливі сварки. Суперечки переростають у крики та образи, які можуть здаватися загрозливими та страшними.
- Ви ніколи не знаєте, яку версію вашого партнера ви побачите. Вони то гарячі, то холодні, то відсторонюються або ображають, то знову притягують вас до себе, стаючи раптово уважними та люблячими.
- Вас замикають, коли ви намагаєтеся спілкуватися. Інша людина ігнорує ваші потреби чи проблеми або реагує на них із сарказмом чи відразою.
- Ви втратили впевненість у власних поглядах. Вам стільки разів казали, що ви неправі, дурні чи божевільні, що ви почали в це вірити.
- Ви забули, яким ви були до стосунків. Ви проводите так мало часу наодинці або з друзями, займаючись улюбленими справами, що не пам'ятаєте, як це – бути сильною і незалежною людиною.
Зцілення від аб'юзу у стосунках
Аб'юзивні стосунки завдають тяжкого удару по самооцінці, самоповазі, благополуччю. Серед наслідків може бути депресія, тривога, почуття сорому та провини. Також цілком імовірні соціальна замкнутість, труднощі з концентрацією уваги, безсоння.
- Єдиний варіант припинити аб'юз у стосунках – це припинити ці стосунки. А після – вжити заходів, щоб усунути завдану шкоду.
- Відновлення після емоційного насильства починається з визнання того, що насильство було – без мінімізації чи заперечення.
- Наступний крок – почати змінювати ментальні патерни, пов'язані з насильством. Це про зміну негативних думок і переконань, таких як думка про те, що ви самі винні, що у вас ніколи не буде здорових стосунків, або що ви могли б зробити щось інакше.
- Крім того, зцілення передбачає повагу до власних потреб і бажань – тому слід робити те, що ви любите і що робить вас по-справжньому щасливим. Це про розвиток справжніх зв'язків з друзями, яким ви довіряєте і які дбають про ваші інтереси, а також про практику самодопомоги.