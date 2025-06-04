Вы можете воспитать в себе сумасшедшую выносливость – вот самый надежный способ

Самый надежный способ развить в себе выносливость включает в себя три ключевых нюанса. Это регулярные аэробные упражнения, достаточный отдых и постепенное увеличение интенсивности.

И если все делать правильно и последовательно, то вы обретете не только выносливость тела, но и духа. Подробнее об этом расскажет 24 Канал благодаря GQ.

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Как развить в себе выносливость

Регулярно выполняйте аэробные упражнения. Можно выбрать какой-то из доступных и приятных видов – это бег, плавание, велосипед, пешие прогулки, прыжки на скакалке. Но занимайтесь не менее 30 минут и от 3 до 5 раз в неделю. Что касается интенсивности, придерживайтесь той, при которой вы можете разговаривать.

Можно выбрать какой-то из доступных и приятных видов – это бег, плавание, велосипед, пешие прогулки, прыжки на скакалке. Но занимайтесь не менее 30 минут и от 3 до 5 раз в неделю. Что касается интенсивности, придерживайтесь той, при которой вы можете разговаривать. Увеличивайте интенсивность прогрессивно. Для развития человеческого организма важны повторения и адаптация. К примеру, если вы бегаете 3 километра на этой неделе, то на следующей бегите 4, а после следующей – 5 километров. Главное – увеличивать интенсивность, продолжительность и частоту тренировок постепенно, но не одновременно.

Для развития человеческого организма важны повторения и адаптация. К примеру, если вы бегаете 3 километра на этой неделе, то на следующей бегите 4, а после следующей – 5 километров. Главное – увеличивать интенсивность, продолжительность и частоту тренировок постепенно, но не одновременно. Тренируйтесь интервально. Проще говоря, сочетайте тяжелые и легкие тренировки. Пробегите минуту на полной скорости, потом 2 минуты идите пешком, и повторите это 5 – 10 раз. Это укрепит вашу сердечно-сосудистую и мышечную выносливость.

Выносливость тела и духа важны и взаимосвязаны – и вот как их развивать / Фото freepik