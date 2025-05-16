Тренировка HIRT разработана для сжигания жира и набора мышечной массы одновременно. Подробнее о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что стоит знать о методе интенсивных тренировок HIRT

Перечень упражнений, которые входят в HIRT, опубликовал Люк Зокки, тренер Криса Хемсворта. Эта физическая активность имеет много общего с высокоинтенсивными интервальными тренировками HIIT.

Как вы заметили, аббревиатуры почти не отличаются, то есть высокая интенсивность остается – но теперь придется иметь дело с сопротивлением, которое позволяет наращивать мышцы и сжигать жир одновременно.

Метод HIRT разработал сам Зокки, который во время интенсивных тренировок или подготовки Хемсворта нуждался в коротких сериях, с помощью которых можно было бы справиться со всеми задачами за одно занятие и достигать быстрых результатов.

HIRT базируется на последовательном выполнении силовых упражнений без отдыха между ними, но с отдыхом между подходами. Цель – поддерживать интенсивность на максимальном уровне, даже если движения не являются типичными для кардио.

Тренировка HIRT разработана для сжигания жира и набора мышечной массы одновременно / Фото artphotostudio@freepik

Временные периоды для каждого упражнения обычно короткие, не более 10 повторений, но в целом раундов достаточно много. Поэтому вы почувствуете истощение, даже если тренировались 20 или 30 минут.

Есть варианты для начинающих, но метод в основном направлен на тех, кто уже имеет опыт в тренажерном зале. Более высокий темп и меньшее количество перерывов могут увеличить риск травм, если вы уже не овладели хорошей техникой выполнения каждого упражнения.

Примером является упражнение, которое Хемсворт и Зокки демонстрировали несколько лет назад – "Дьявольский ожог". Это упражнение требует оборудования, но есть множество альтернативных вариантов с гантелями или собственным весом, которые можно выполнять дома.