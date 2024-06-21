Как развести костер: инструкция в фото для развития полезного навыка

Летом мы проводим больше времени на свежем воздухе, выезжаем на природу, поэтому навык разжигания костра особенно актуален. И есть разумный способ его развить, который соответствует сезону.

Разжигание костра начинается с выбора правильной древесины. Летний костер требует зеленой, в идеале зеленые поленья должны быть из медленно сгорающих пород дерева (белый дуб, ясень, береза). И хорошо, если они целые, то есть не расколотые.

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Итак, древесину мы выбрали и нашли. Что делать дальше?

Размышляешь, как правильно разжечь костер летом? Мы подскажем / Фото freepik

Иллюстрированное пособие, как разжечь костер

Найдите 8 кусков зеленого дерева разных размеров, самый большой из которых должен быть около 15 сантиметров в диаметре и до 60 сантиметров в длину.

8 кусков зеленого дерева разных размеров, самый большой из которых должен быть около 15 сантиметров в диаметре и до 60 сантиметров в длину. Постройте из этих кусков дерева 4-этажную конструкцию в форме сруба, самые большие бревна или ветви кладите внизу.

из этих кусков дерева 4-этажную конструкцию в форме сруба, самые большие бревна или ветви кладите внизу. Добавьте внутрь конструкции трут, сухие палки и другие материалы для разжигания огня.

внутрь конструкции трут, сухие палки и другие материалы для разжигания огня. Используйте расколотые бревна и сухую выдержанную древесину, чтобы построить вигвам над костром. Вигвам должен быть примерно на 15 сантиметров выше, чем ваша зеленая древесина.

расколотые бревна и сухую выдержанную древесину, чтобы построить вигвам над костром. Вигвам должен быть примерно на 15 сантиметров выше, чем ваша зеленая древесина. Подожгите вязку трутовика под вигвамом и добавляйте сухие дрова, если нужно, чтобы поддерживать огонь внутри.

вязку трутовика под вигвамом и добавляйте сухие дрова, если нужно, чтобы поддерживать огонь внутри. Не дайте зеленым дровам сгореть слишком быстро, периодически поливая их водой, когда они загораются.

Вот наглядная демонстрация, как разжигать костер летом / Иллюстрация The Art of Manliness