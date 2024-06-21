Як розвести багаття: інструкція у фото для розвитку корисної навички

Улітку ми проводимо більше часу на свіжому повітрі, виїжджаємо на природу, тож навичка розпалювання багаття особливо актуальна. І є розумний спосіб її розвинути, який відповідає сезону.

Розпалювання багаття починається з вибору правильної деревини. Літнє вогнище вимагає зеленої, в ідеалі зелені поліна мають бути з повільно згораючих порід дерева (білий дуб, ясен, береза). І добре, якщо вони цілі, тобто не розколоті.

Дивися також Ти перевантажуєш себе під час бігу: три ознаки, коли починати тривожитися

Отже, деревину ми вибрали та знайшли. Що робити далі?

Міркуєш, як правильно розпалити багаття влітку? Ми підкажемо / Фото freepik

Ілюстрований посібник, як розпалити багаття

Знайдіть 8 шматків зеленого дерева різних розмірів, найбільший з яких має бути близько 15 сантиметрів у діаметрі й до 60 сантиметрів завдовжки.

8 шматків зеленого дерева різних розмірів, найбільший з яких має бути близько 15 сантиметрів у діаметрі й до 60 сантиметрів завдовжки. Збудуйте із цих шматків дерева 4-поверхову конструкцію у формі зрубу, найбільші колоди чи гілки кладіть унизу.

із цих шматків дерева 4-поверхову конструкцію у формі зрубу, найбільші колоди чи гілки кладіть унизу. Додайте всередину конструкції трут, сухі палиці та інші матеріали для розпалювання вогню.

всередину конструкції трут, сухі палиці та інші матеріали для розпалювання вогню. Використовуйте розколоті колоди та суху витриману деревину, щоб побудувати вігвам над вогнищем. Вігвам має бути приблизно на 15 сантиметрів вищим, ніж ваша зелена деревина.

розколоті колоди та суху витриману деревину, щоб побудувати вігвам над вогнищем. Вігвам має бути приблизно на 15 сантиметрів вищим, ніж ваша зелена деревина. Підпаліть в'язку трутовика під вігвамом і додавайте сухі дрова, якщо потрібно, щоб підтримувати вогонь усередині.

в'язку трутовика під вігвамом і додавайте сухі дрова, якщо потрібно, щоб підтримувати вогонь усередині. Не дайте зеленим дровам згоріти надто швидко, періодично поливаючи їх водою, коли вони загоряються.

Ось наочна демонстрація, як розпалювати багаття влітку / Ілюстрація The Art of Manliness