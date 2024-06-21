Як розвести багаття: інструкція у фото для розвитку корисної навички
21 червня 2024, 12:12Читать новость на русском
Джерело:The Art of Manliness
Улітку ми проводимо більше часу на свіжому повітрі, виїжджаємо на природу, тож навичка розпалювання багаття особливо актуальна. І є розумний спосіб її розвинути, який відповідає сезону.
Розпалювання багаття починається з вибору правильної деревини. Літнє вогнище вимагає зеленої, в ідеалі зелені поліна мають бути з повільно згораючих порід дерева (білий дуб, ясен, береза). І добре, якщо вони цілі, тобто не розколоті.
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Отже, деревину ми вибрали та знайшли. Що робити далі?
Ілюстрований посібник, як розпалити багаття
- Знайдіть 8 шматків зеленого дерева різних розмірів, найбільший з яких має бути близько 15 сантиметрів у діаметрі й до 60 сантиметрів завдовжки.
- Збудуйте із цих шматків дерева 4-поверхову конструкцію у формі зрубу, найбільші колоди чи гілки кладіть унизу.
- Додайте всередину конструкції трут, сухі палиці та інші матеріали для розпалювання вогню.
- Використовуйте розколоті колоди та суху витриману деревину, щоб побудувати вігвам над вогнищем. Вігвам має бути приблизно на 15 сантиметрів вищим, ніж ваша зелена деревина.
- Підпаліть в'язку трутовика під вігвамом і додавайте сухі дрова, якщо потрібно, щоб підтримувати вогонь усередині.
- Не дайте зеленим дровам згоріти надто швидко, періодично поливаючи їх водою, коли вони загоряються.