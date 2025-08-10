Лето – время, когда стиль подвергается особому испытанию жарой. Но разве может она стать помехой вашему заявлению об индивидуальности?

GQ имеет несколько советов, как сформировать себе интересный внешний вид в жару – без крикливых вещей или чрезмерной эксцентричности. 24 Канал перескажет их для вас.

Как добавить интриги в свой летний гардероб, и при этом топово выглядеть?

Эти простые советы помогут вам привлекать внимание, сохраняя элегантность и изысканность даже летом и даже в жару. Они идеально подходят для мужчин, которые хотят выделяться, но оставаться собой.

Сандалии с костюмом – смелый шаг.

Это сочетание – рискованный, но стильный выбор. Мало кто решается попробовать, поэтому это сделает вас заметным. Такой образ сохраняет утонченность стиля, добавляя летней легкости.

Выбирайте минималистичные сандалии без лишних деталей и сочетайте их с легким костюмом из льна или хлопка для максимального эффекта.

Как сформировать себе интересный внешний вид в жару / Коллаж 24 Канала фото freepik

Солнцезащитные очки – добавьте загадочности.

Такие очки являются незаменимым аксессуаром летом – они не только защищают глаза, но и добавляют интриги образу. Выбирайте модели с темными линзами и необычными, но элегантными оправами – например, с толстыми линиями или форматом XL.

Избегайте ярких цветов или спортивных моделей, чтобы не выглядеть как бегун. Снимайте очки в нужный момент, чтобы подчеркнуть свое присутствие.

Черный цвет – это об элегантности в жару.

Черный ассоциируется с таинственностью и изысканностью, но летом многие его избегают, потому что он притягивает тепло. Но здесь есть нюанс – такого не будет, если выбирать легкие, свободные ткани, например лен, которые позволяют телу дышать.

Черный льняной костюм или комбинация брюк и рубашки создают эффектный образ, излучающий уверенность и стиль.

Шорты в неожиданных сочетаниях.