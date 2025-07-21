Например, с возрастом мужчины часто начинают думать, что их гардероб все менее важен – что, конечно, совсем не так. Итак, какой одежды следует избегать и о других стилевых ошибках в 60+ рассказываем на 24 Канале благодаря GQ.

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Ошибки стиля: что делать, когда вам за 60 и ваш гардероб скучный?

Итак, если вы на пороге 60 или уже его пересекли, стоит знать об этих 6 типичных ошибках в стиле. Знать, и избегать их.

Не подгонять одежду под себя. Да, раньше вы носили одежду такой, какой покупали, но теперь уже пора начать делать подгонку к правильному крою и размеру. Мало какая магазинная одежда вам действительно подойдет, ведь ее делали по усредненному лекалу.

Да, раньше вы носили одежду такой, какой покупали, но теперь уже пора начать делать подгонку к правильному крою и размеру. Мало какая магазинная одежда вам действительно подойдет, ведь ее делали по усредненному лекалу. Носить только полные костюмы. Хороший костюм-тройка – это всегда элегантно, однако не следует всегда носить его весь. Эта привычка делает вас скучным и несколько устаревшим. Лучше носите отдельные изделия или сочетайте элементы разных комплектов.

С возрастом мужчины начинают думать, что их гардероб уже не важен – что совсем не так / Фото freepik