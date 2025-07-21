Например, с возрастом мужчины часто начинают думать, что их гардероб все менее важен – что, конечно, совсем не так. Итак, какой одежды следует избегать и о других стилевых ошибках в 60+ рассказываем на 24 Канале благодаря GQ.
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Ошибки стиля: что делать, когда вам за 60 и ваш гардероб скучный?
Итак, если вы на пороге 60 или уже его пересекли, стоит знать об этих 6 типичных ошибках в стиле. Знать, и избегать их.
- Не подгонять одежду под себя. Да, раньше вы носили одежду такой, какой покупали, но теперь уже пора начать делать подгонку к правильному крою и размеру. Мало какая магазинная одежда вам действительно подойдет, ведь ее делали по усредненному лекалу.
- Носить только полные костюмы. Хороший костюм-тройка – это всегда элегантно, однако не следует всегда носить его весь. Эта привычка делает вас скучным и несколько устаревшим. Лучше носите отдельные изделия или сочетайте элементы разных комплектов.
С возрастом мужчины начинают думать, что их гардероб уже не важен – что совсем не так / Фото freepik
- Носить одежду "для своего возраста". Часто мужчины считают, что с возрастом должны одеваться "солиднее", поэтому избегают каких-то "молодежных" вещей. На самом деле одежда не является эксклюзивной для того или иного поколения, поэтому смело можете выходить за представленные вами же границы своего.
- Носить только нейтральные цвета. Здесь вы не только теряете возможность исследовать свой стиль, но и даже пропускаете образ, который мог бы сделать вас моложе. Попробуйте одежду ярких цветов и модных фасонов – повеселитесь.
- Злоупотреблять спортивной одеждой. Мы любим кроссовки и удобную спортивную одежду, однако злоупотребление ею является одной из самых распространенных ошибок. Не надо жертвовать комфортом, но не надо и ежедневно выглядеть так, будто вы собираетесь в спортзал.
- Не исследовать тенденции. Вы, очевидно, годами совершенствовали свой стиль, инвестируя в гардероб с классическими и вневременными вещами. Но стоит взглянуть и на то, что происходит в мире в плане стиля. Много не требуется – лишь открыться для других типов одежды, цветов или силуэтов.