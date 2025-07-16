Мы говорим о коротких шортах, и они действительно этим летом 2025 года снова в моде среди мужчин. 24 Канал со ссылкой на Daily Star расскажет об этом подробнее.

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Почему стали модными шорты, которые едва прикрывают интимные части тела?

Шорты до колен больше не актуальны – пришло время одевать те, что едва прикрывают интимные части тела. По меньшей мере, так считают современные модники.

А все потому, что тренд задали знаменитые мужчины, в частности актер Пол Мескаль. Только температура поднялась до 30 градусов, в короткие шорты оделись модель Дэвид Ганди, певец Гарри Стайлс, и даже теннисист Карлос Алькарас на Уимблдоне.

Миллионы людей смотрят теннис, кино, концерты и модные показы. Конечно, это не могло не повлиять на то, что появляется на ногах у мужчин. Это лето для парней с красивыми бедрами, говорят производители мини-шортов.

Короткие шорты летом 2025 снова в моде среди мужчин / Смотрите фото из инстаграма paulmescalpics

В розничной торговле провели исследование, и оно показало, что 66% мужчин предпочли короткие шорты. И аж три четверти из них сказали, что чувствуют "уверенность в своем теле", когда такие носят.

Google зафиксировал 138% роста поисковых запросов на "мужские короткие шорты". А тикток уже имеет более сотни тысяч видео с именно таким хэштегом – #shortshorts.

Итак, короткие шорты становятся нормой в мужском гардеробе. Но стилисты предостерегают, что те не должны быть слишком откровенными. Показывать следует только ноги – а не то, что между.

Также учтите, что одним мужчинам короткие шорты подходят, а другим нет. Если у вас великолепные бедра, то почему бы их не показать, особенно если вы много работали над ними в тренажерном зале. В противном же случае лучше брать старые добрые шорты до колен.

Итак, да, короткие шорты, как правило, более выгодно подчеркивают ноги мужчины. Но есть нюансы, которые вы должны учесть – потому что все зависит от того, хорошо ли они на вас сидят, и не слишком ли они коротки.