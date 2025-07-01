Хью Джекман в 56 лет поддерживает свои ноги и ягодицы в отличной форме – и вот благодаря какому упражнению

Роль Логана, он же Росомаха, Хью Джекман не смог бы исполнить без сложной подготовки. И важная часть в ней – тяжелые тренировки на протяжении многих лет.

Сейчас Джекману 56 лет, и тренировки уже стали частью его рутины, поддерживая великолепную форму звезды. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об одном из любимых упражнений актера.

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Hip Thrust – правая, которая поможет сделать себе такую нижнюю часть тела, как у Хью Джекмана

В 2024 мы увидели "Дэдпул и Росомаха", и Хью Джекман в нем поразил зрителей, среди прочего, физической формой. Многие даже говорили, что этот человек в лучшей форме, чем в 2000 году, когда впервые сыграл роль Росомахи в свой 31 год.

Правда в том, что Джекман никогда не оставлял тренировки, безразлично к ролям, которые исполнял в кино. В своем инстаграме он часто показывал свои тренировки – со скакалкой, становую тягу и тому подобное.

Вот и недавно актер опубликовал видео с одним из своих любимых упражнений – для нижней части тела. Речь идет о Hip Thrust, его также можно описать как тазовый подъем или ягодичный мост с упором.

Это силовое упражнение, которое интенсивно прорабатывает ягодицы. Его считают одним из самых эффективных движений для набора силы и мышц в заднем звене нижней части тела.

Тренировка, которую рекомендует Хью Джекман – Hip Thrust: смотрите видео thehughjackman

Как выполнять Hip Thrust? Техника не слишком сложная, но важно ее освоить, прежде чем браться за большие веса. Обычно нужна штанга, но можно брать и гантели, и даже тяжелый мешок.

Нужно лечь на пол и опереться спиной на скамейку так, чтобы она была просто под лопатками. Штангу следует разместить над тазом.

Затем упираемся ногами в пол на расстоянии ширины бедер и в таком положении, чтобы в движении ноги стали в угол 90 градусов.

Теперь напрягите мышцы туловища и ягодиц и оттолкнитесь пятками, чтобы поднять бедра.

Когда тело образует прямую линию, сделайте паузу и медленно опуститесь, чтобы начать снова.

Упражнение прекрасно действует для улучшения спортивных результатов, работает над силой и мощностью задней части нижней части тела, развивает прыгучесть, укрепляет бедра, улучшает осанку, равновесие и стабильность.

Хью Джекман также хорошо знает, что Hip Thrust более полезен с возрастом. Возможно, это и есть его секрет, чтобы оставаться таким атлетичным после 50.