Супермен и Ведьмак, сыграны Генри Кавиллом, были в потрясающей физической форме. Чтобы быть в ней, британский актер заручился поддержкой Марка Твайта – тренера, который ранее работал с актерами из фильма "300 спартанцев". Ко Дню Супермена, который отмечают 12 июня, 24 Канал со ссылкой на Man Of Many расскажет, как питается и тренируется Генри Кавилли, чтобы и вы могли стать супергероем. Хотя, вы и без нас знаете, что сейчас настоящими супергероями являются только Силы обороны Украины!

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Если вы хотите стать на путь Супермена, то вас ожидает немало физической активности. Вы будете есть очень и очень много белка, набирать массу, выполнять кардио и поднимать "железо". Вы буквально будете делать то, о чем даже не подозревали. Будете бросать вызовы, которые раньше могли казаться невыполнимыми.

Это важно! Прежде чем пытаться воспроизвести тренировочную рутину Генри Кавилла, стоит проконсультироваться с врачом. Это позволит вам минимизировать вред и негативные последствия для организма и получить максимальный результат.

Диета Генри Кавилла

Прежде всего следует понимать, что Генри Кавилл – человек достаточно крепкий. Перед съемками в "Человеке из стали" 185-сантиметровый актер весил около 90 килограммов. Готовясь к роли Супермена, по словам актера, он потреблял в день до 5000 калорий. И вот какой была его диета для набора массы, которую он потом трансформировал в мышцы.

Генри Кавилл – почти казак / Фото из инстаграма Кавилла

Завтрак:

Яйца. Кавилл, вероятно, завтракал 5 белками и 2 желтками за раз.

Стейк. Также британский актер налегал на мясо с самого утра.

Протеиновый коктейль с овсянкой. Да, белка не бывает много, помните об этом.

Первый перекус:

Пол стакана творога;

56 граммов протеинового порошка;

2 стакана винограда;

3 столовые ложки ячменя

40 граммов семян подсолнечника

Первый обед:

Курица с карри и рисом Жасмин. С помощью этого вкусного блюда он получал как белки, так и углеводы.

Яблоко. Это прекрасный источник клетчатки. И здесь главное, чтобы яблок не было много.

Еда после тренировки:

Протеиновый коктейль. Заметим, что в течение дня Кавилл выпивал по несколько коктейлей. Конкретно этот содержал кокосовое молоко, арахисовую пасту, мальтодекстрин и сывороточный белок.

Второй обед:

Куриная грудка с карри-соусом;

Запеченный картофель.

Второй перекус:

49 граммов белкового порошка;

1,5 стакана йогурта;

1,5 столовой ложки ячменя;

3 столовые ложки миндальных хлопьев;

1 чайная ложка оливкового, льняного, конопляного или лососевого масла;

2 мандарина.

Ужин:

Стейк из бизона. Бизон богат как на белок, так и содержит значительно меньше калорий, чем другое мясо. А еще это природный источник креатина.

Макароны из коричневого риса. Заметим, что их готовил сам Кавилл. В своем инстаграме он называл их "работой в процессе".

Прием после ужина:

Протеиновый коктейль. Как мы уже заметили, Кавилл налегал на них в течение целого дня.

Обратим внимание! Диета Генри Кавилла может вас пугать, но не стоит. Британский актер устраивал себе дни отдыха. К примеру, он мог себе позволить навернуть пиццу без угрызений совести.

Генри Кавилл сам себе может приготовить пиццу / Фото из инстаграма Кавилла

Тренировка Генри Кавилла для роли Супермена

Набирал массу Генри Кавилл уверенно. И лишнюю массу нужно было трансформировать в мышцы. Если вы хотите получить фактуру, как у британского актера, то вам понадобится тренироваться по 2,5 часа 4 – 5 дней в неделю. По крайней мере именно такой была тренировочная рутина Генри Кавилла перед съемками в "Человеке из стали" и "Бэтмене против Супермена".

Справедливости ради отметим, что большую часть упражнений актер выполнял в эксклюзивном тренажерном зале Марка Твайта. Поэтому, детали его рутины остаются в тайне. Но мы с уверенностью можем отметить, что Кавилл "пересекал границы, о которых я даже не знал, что могу", говорил он в одном интервью. Он также поделился несколькими интересными фактами, которые мы не могли обойти вниманием.

Несколько недель назад это было 100 приседаний с весом собственного тела. В последнее время мы очень любим делать 100 повторений, причем с большим весом. Я пытаюсь вспомнить другие интересные вещи. Но в целом ребята сейчас тренируются вместе со мной,

– рассказывал он.

Актер добавил, что "... мы просто делаем 10 повторений с весом, а потом кто-то выпадает, они делают 10, кто-то выпадает, они делают 10. К тому времени, как третий человек завершает свой подход, ты подходишь и делаешь свои 10, вплоть до 100. В противном случае, тренировки, я имею в виду, это огромное количество упражнений с гирями".

Марк Твайт также рассказал о "выхлопной трубе", которая играет немалую роль в конце тренировки. "Выхлопная труба" – командное упражнение, цель которого – намеренно довести вас до истощения. А называется оно так, потому что после него вы чувствуете себя так, будто вас только что пропустили сквозь нее. И она содержит такие упражнения:

Гребля 250 метров

Держание двух 24-килограммовых гирь в положении "rack", концентрируясь на дыхании

Отдыха в течение 45 секунд.

После этого происходит смена с партнером и повторение, пока вы не выполните три ряда по три подхода.

Заметим, что Кавилл также является фанатом кардио натощак. Говорится о беге еще до того, как в ваш желудок попала хоть какая-то пища. И поскольку ее просто нет, то ваше тело начинает сжигать жир, который оно накопило.

Генри Кавилл выполняет кардио в горах: смотрите видео

Тренировка Супермена: кроссфит

Она сочетает высокоинтенсивные движения с упражнениями для развития силы и высокой скоростью. С помощью этой тренировки можно максимально раскрыть потенциал собственного тела.

Понедельник:

Приседания

Жим лежа

Становая тяга

Вторник:

Следует выполнить спринт, отдыхая в течение полной минуты между каждым из них.

8 спринтов по 46 метров.

Среда:

Отдых

Четверг:

Используйте гантели весом 23 килограмма и выполните следующие упражнения. Следует делать столько раундов, сколько сможете в течение 10 минут:

7 повторений наклонов вперед;

7 повторений поднятия;

7 повторений жима гантелей.

Пятница:

Следует выполнить озвученные упражнения за 60 секунд или меньше. Делайте отдых в течение 2 минут между каждым из раундов:

20 махов гирей на 34 килограмма;

Спринт 55 метров.

Суббота:

Следует выполнить эти упражнения столько раз, сколько сможете за 9 минут:

3 приседания со штангой 102 килограмма;

6 подтягиваний;

9 отжиманий.

Воскресенье:

Отдых.

Генри Кавилл немало времени посвящает тренировкам / Фото из инстаграма Кавилла

Тренировка Супермена: бодибилдинг

Это важно! Следует не забывать тренировать различные группы мышц в эти дни, чтобы достичь пропорции.

Понедельник:

Выполняем следующие упражнения для верхней части тела:

Жим гантелей на наклонной скамье – 4 подхода по 5 повторений

Жим гантелей на ровной скамье – 4 подхода по 5 повторений

Подтягивания с отягощением – 4 подхода по 5 повторений

Гребля гантелями или штангой – 4 подхода по 5 повторений

Вторник:

Выполняйте следующие упражнения для нижней части тела:

Становая тяга – 5 подходов по 5 повторений

Передние приседания – 5 подходов по 6 – 8 повторений

Передние выпады – 4 подхода по 8 повторений на каждую ногу

Подъемы на носки – 5 подходов по 12 повторений

Среда:

Отдых

Четверг:

Выполняйте следующие упражнения для груди и спины:

Жим гантелей на наклонной скамье – 4 подхода по 8 – 10 повторений

Кроссовер с кабелем – 4 подхода по 10 – 12 повторений

Подтягивания с отягощением – 4 подхода по 8 – 10 повторений

Гребля с кабелем сидя – 4 подхода по 10 – 12 повторений

Пятница:

Выполните следующие упражнения для плеч и рук:

Жим гантелей сидя – 5 подходов по 8 – 10 повторений

Подъем гантелей в стороны – 5 подходов по 10 – 12 повторений

Подъем вперед в стороны – 5 подходов по 10 – 12 повторений

Любой вариант сгибания бицепса – 6 подходов по 10 – 12 повторений

Любой вариант разгибания трицепса – 6 подходов по 10 – 12 повторений

Суббота и воскресенье:

Работа с мягкими тканями и отдых.

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Пусть тренировочная рутина Генри Кавилла вдохновит вас стать лучшей версией себя вчерашнего. И если вы не сможете сделать из себя Супермена – не расстраивайтесь. Достаточно уже того факта, что вы работаете над собой. Не останавливайтесь, и полученные результаты вас приятно удивят!