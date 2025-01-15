Этот трюк с бумажным полотенцем поможет вам избавиться от назойливых пузырьков в напитках

Что делать, если вам нравится вкус какой-то газировки, но вы совсем не хотите, чтобы пузырьки раздражали ваш язык? Нужна декарбонизация напитка до того, как его начать пить.

Существует несколько способов сделать ее, но, пожалуй, самый простой – с помощью того, что обычно есть под рукой на кухне у большинства людей. 24 Канал со ссылкой на Foodie рассказывает подробнее.

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Если вы ненавидите пузырьки в напитках, этот трюк именно для вас

Скромное бумажное полотенце может декарбонизировать любую газировку быстрее, чем вы успеете ее выпить. Суть метода в том, что вы берете лист и складываете его несколько раз. Не стоит складывать слишком плотно, все шероховатые места на бумажном полотенце должны быть максимально открытыми.

После складывания окуните бумажное полотенце в напиток и подержите его там несколько секунд. Когда оно погрузится, вы увидите, как к нему, как бабочки на лампу, начнут подниматься пузырьки газированной воды. Далее вытяните полотенце и сделайте глоток напитка. Если все еще щекочут пузырьки, повторите процесс еще раз.

Самый простой способ избавиться от пузырьков – с помощью того, что обычно есть под рукой на кухне / Фото rawpixel.com@freepik

Процесс работает почти всегда благодаря тому, что на бумаге есть так называемые точки несовершенства. Все эти маленькие вмятины и отклонения вытягивают углекислый газ, который делает напиток шипучим. Когда вы втыкаете бумажное полотенце с большим количеством точек несовершенства в шипучий напиток, CO₂ воспринимает их как средство для побега.

Одного листа может быть недостаточно для полной декарбонизации напитка, но и не стоит использовать более пары, чтобы обуздать его. Также важно, что этот трюк подходит не только для газировки, ведь почти любой шипучий напиток можно декарбонизировать с помощью бумажного полотенца.