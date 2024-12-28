Так что надо понимать, выбирая форму и размер льда для коктейля? Барменша Лекси Паркер из денверского Poka Lola Social Club дает советы домашним миксологам, пишет 24 Канал со ссылкой на Foodie.

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Идеальный тип льда для вашего коктейля

Для подачи дорогого виски со льдом следует использовать большую глыбу льда или ледяную сферу. Большой кубик льда будет разбавляться медленнее, а вкус самого виски будет сохраняться дольше.

Однако некоторые напитки лучше подавать с измельченным льдом. Любой напиток, содержащий много сахара или алкоголя (или и того, и другого), следует подавать с таким льдом. Например, классический мятный джулеп или коктейли в стиле тики нужно разбавлять чуть быстрее, чтобы разбавить сахар и алкоголь, и измельченный лед, быстро тающий, прекрасно справляется с этой задачей.

Что надо понимать, выбирая форму и размер льда для своего коктейля / Фото freepik

Если вы ищете яркий визуальный эффект в вашем бокале, можете использовать множество новых форм частиц льда. Это могут быть милые маленькие пингвины, что развлекают и становятся началом разговора, или что-либо другое. Но не забывайте, что забавные формочки больше для вида, чем для того, чтобы как-то повлиять на вкус напитка.

Что важно – стандартный кубик льда в 1,25 дюйма не стоит игнорировать. Кубики льда стандартного размера идеально подходят для классических коктейлей, таких как джин с тоником или маргарита. Кубик льда умеренного размера – идеальный способ охладить любой напиток, который нужно взболтать перед подачей.

И еще одна из форм, которую почти всегда стоит добавить к вашему бару – это ледяная сфера. Они являются идеальной альтернативой большим кубикам льда, поскольку имеют относительно низкое соотношение площади поверхности к объему, что уменьшает скорость таяния и предотвращает быстрое разбавление напитка.