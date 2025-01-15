Цей трюк із паперовим рушником допоможе вам позбутися набридливих бульбашок у напоях

Що робити, якщо вам подобається смак якоїсь газованої води, але ви зовсім не хочете, щоб бульбашки подразнювали ваш язик? Потрібна декарбонізація напою до того, як його почати пити.

Існує кілька способів зробити її, але, мабуть, найпростіший – за допомогою того, що зазвичай є під рукою на кухні у більшості людей. 24 Канал із посиланням на Foodie розповідає докладніше.

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Якщо ви ненавидите бульбашки у напоях, цей трюк саме для вас

Скромний паперовий рушник може декарбонізувати будь-яку газовану воду швидше, ніж ви встигнете її випити. Суть метода в тому, що ви берете аркуш і складаєте його кілька разів. Не варто складати надто щільно, усі шорсткі місця на паперовому рушнику мають бути максимально відкритими.

Після складання занурте паперовий рушник у напій і потримайте його там кілька секунд. Коли він зануриться, ви побачите, як до нього, наче метелики на лампу, почнуть підійматися бульбашки газованої води. Далі витягніть рушник і зробіть ковток напою. Якщо все ще лоскочуть бульбашки, повторіть процес ще раз.

Найпростіший спосіб позбавитися бульбашок – за допомогою того, що зазвичай є під рукою на кухні / Фото rawpixel.com@freepik

Процес працює майже завжди завдяки тому, що на папері є так звані точки недосконалості. Усі ці маленькі вм'ятини й відхилення виманюють вуглекислий газ, який робить напій шипучим. Коли ви встромляєте паперовий рушник з великою кількістю точок недосконалості у шипучий напій, CO₂ сприймає їх як засіб для втечі.

Одного аркуша може бути недостатньо для повної декарбонізації напою, але й не варто використовувати більше пари, щоб приборкати його. Також важливо, що цей трюк підходить не лише для газованої води, адже майже будь-який шипучий напій можна декарбонізувати за допомогою паперового рушника.