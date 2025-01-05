Когда вы увидели друга и тот встречает вас этой фразой – это замечательно. Но она совсем не помогает в знакомствах. А что помогает – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Esquire.
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Что сказать или о чем спросить, чтобы знакомство было удачным
Существуют ли лучшие фразы и вопросы, которые помогут достичь успеха на первом физическом или онлайн свидании? Конечно! Эксперты из Tinder объяснили, какие вопросы и фразы они считают лучшими для начала разговора.
- Положительный комментарий о профиле человека. Обратите внимание, например, на какую-то из его фотографий. Вы можете сказать, что вам нравится, что он носит винтажные кроссовки, или просто прокомментировать, что он очень хорош на том фото. Другими словами, дайте понять, что вы сознательно просмотрели его профиль, а не просто со скуки. Если же вы на реальном свидании, то можете сказать человеку, что вы хотите заказать коктейль, но перед этим должны узнать, какие напитки ему нравятся.
- Уместная шутка или каламбур. Онлайн или с глазу на глаз, вы можете сделать ссылку на что-то, что происходит в этот момент, или на что-то всегда актуальное, и заставить человека улыбнуться. К примеру: "Ты поранилась? – Да нет, а что такое? – Просто такой ангел мог разве что с неба упасть". Человек, по меньшей мере, посмеется с того, насколько плоха эта шутка.
Эксперты указали, какие вопросы и фразы считают лучшими для начала разговора на свидании / Фото freepik
- Ставьте интересные вопросы. Никаких "как дела" или "как жизнь". И не надо спрашивать человека неожиданно, интересна ли ему охота на бурого медведя в Польше. Здесь речь о вопросах, касающихся того, что он считает увлекательным. Например, если у него на странице есть 5 фотографий, на которых он занимается альпинизмом, хорошим вопросом будет: "Какое место тебе больше всего понравилось во время скалолазания?" Только, пожалуйста, без того – "О, так ты любишь скалолазание?" Ну, это очевидно, что да.
- Ищите то, что поймете только вы. Речь идет о намеках, отсылках. Например, если вы увидели в профиле человека, что ему нравится Мадонна, вы всегда можете сказать что-то вроде "Святая Мадонна, это вино такое вкусное". Вот так просто – и ваша пара посмотрит на вас другими глазами.
- Выбирайте горячие темы. Если о Барби и Оппенгеймере говорят неделями, почему бы не спросить человека, видел ли он их? Или, возможно, вы хотите узнать его мнение о разрыве очередных Марии-Луизы и Хосе-Альберто. А еще вы можете поговорить об индексах потребительских цен или ипотеке, если эти темы актуальны для вас обоих. Пожалуй, здесь стоит избегать разве что упоминаний о серийных убийцах или различных несчастьях.
- Никакой лжи. Это вроде как очевидно, и это совет номер один для любого предложения или вопроса на первом свидании – быть правдивым. Ложь всегда выплывает на поверхность, и вы это знаете.