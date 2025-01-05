Когда вы увидели друга и тот встречает вас этой фразой – это замечательно. Но она совсем не помогает в знакомствах. А что помогает – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Esquire.

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Что сказать или о чем спросить, чтобы знакомство было удачным

Существуют ли лучшие фразы и вопросы, которые помогут достичь успеха на первом физическом или онлайн свидании? Конечно! Эксперты из Tinder объяснили, какие вопросы и фразы они считают лучшими для начала разговора.

Положительный комментарий о профиле человека. Обратите внимание, например, на какую-то из его фотографий. Вы можете сказать, что вам нравится, что он носит винтажные кроссовки, или просто прокомментировать, что он очень хорош на том фото. Другими словами, дайте понять, что вы сознательно просмотрели его профиль, а не просто со скуки. Если же вы на реальном свидании, то можете сказать человеку, что вы хотите заказать коктейль, но перед этим должны узнать, какие напитки ему нравятся.

Обратите внимание, например, на какую-то из его фотографий. Вы можете сказать, что вам нравится, что он носит винтажные кроссовки, или просто прокомментировать, что он очень хорош на том фото. Другими словами, дайте понять, что вы сознательно просмотрели его профиль, а не просто со скуки. Если же вы на реальном свидании, то можете сказать человеку, что вы хотите заказать коктейль, но перед этим должны узнать, какие напитки ему нравятся. Уместная шутка или каламбур. Онлайн или с глазу на глаз, вы можете сделать ссылку на что-то, что происходит в этот момент, или на что-то всегда актуальное, и заставить человека улыбнуться. К примеру: "Ты поранилась? – Да нет, а что такое? – Просто такой ангел мог разве что с неба упасть". Человек, по меньшей мере, посмеется с того, насколько плоха эта шутка.

Эксперты указали, какие вопросы и фразы считают лучшими для начала разговора на свидании / Фото freepik