Математик объяснил футболистам, как улучшить свои шансы в серии пенальти на Евро-2024 и не только

Германия прошла в плей-офф Евро-2024, и уже даже победила в первом матче на вылет. Но дальше будет тяжелее, и дело может дойти до серии пенальти. А ее результат бывает несправедливым.

Британское исследование более 1000 серий послематчевых пенальти показало, что команда, которая пробивает первой, побеждает в 60% случаев. Соответственно, в 40% случаев выигрывает команда, которая пробивает второй.

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Как правильно разыгрывать серию пенальти, по мнению математика

Кристиан Гессен, заведующий кафедрой математической статистики Штутгартского университета, поделился интересным наблюдением: ни один другой вид спорта не имеет такого значительного дисбаланса

Нет ни одного другого вида спорта, где простое подбрасывание монеты вызывает такой дисбаланс шансов. Даже в шахматах преимущество белых над черными на гроссмейстерском уровне составляет лишь 6%,

– говорит Гессен.

Профессор Кристиан Гессен из Штутгартского университета высказался относительно серии пенальти / Фото Uli Regenscheit

Причина – в сознании:

По статистике, игрок высокого уровня имеет 75% шансов забить гол, если будет бить пенальти первым.

Это ставит следующего игрока команды соперника под давление, и это давление влияет на его вероятность забить.

Это дополнительное психологическое давление уменьшает шансы "вторых" пенальтистов в среднем на 4% за раунд.

"вторых" пенальтистов в среднем на 4% за раунд. А за 5 раундов серии пенальти показатель накапливается до 20 процентных пунктов.

И чем продолжительнее серия пенальти, тем больше отставание второй команды.

Как можно было бы устранить эту несправедливость? Команды по очереди должны выбирать, кто бьет первым, в каждом раунде серии. С точки зрения математики, уверяет ученый, это приведет к почти равным возможностям.