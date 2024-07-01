Математик пояснив футболістам, як покращити свої шанси у серії пенальті на Євро-2024 і не тільки
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Німеччина пройшла до плей-оф Євро-2024, і вже навіть перемогла у першому матчі на виліт. Але далі буде важче, і справа може дійти до серії пенальті. А її результат буває несправедливим.
Британське дослідження понад 1000 серій післяматчевих пенальті показало, що команда, яка пробиває першою, перемагає в 60% випадків. Відповідно, у 40% випадків виграє команда, яка пробиває другою.
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Як правильно розігрувати серію пенальті, на думку математика
Крістіан Гессен, завідувач кафедри математичної статистики Штутгартського університету, поділився цікавим спостереженням: жоден інший вид спорту не має такого значного дисбалансу
Немає жодного іншого виду спорту, де просте підкидання монети спричиняє такий дисбаланс шансів. Навіть у шахах перевага білих над чорними на гросмейстерському рівні становить лише 6%,
– каже Гессен.
Причина – у свідомості:
- За статистикою, гравець найвищого рівня має 75% шансів забити гол, якщо битиме пенальті першим.
- Це ставить наступного гравця команди суперника під тиск, і цей тиск впливає на його ймовірність забити.
- Цей додатковий психологічний тиск зменшує шанси "других" пенальтистів у середньому на 4% за раунд.
- А за 5 раундів серії пенальті показник накопичується до 20 відсоткових пунктів.
- І чим триваліша серія пенальті, тим більше відставання другої команди.
Як можна було б усунути цю несправедливість? Команди по черзі мають вибирати, хто б'є першим, у кожному раунді серії. З погляду математики, запевняє вчений, це призведе до майже рівних можливостей.