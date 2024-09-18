Есть 2 вещи, на которые эксперт по бурбону проверяет этикетку перед покупкой бутылки

Для любителей виски разглядывать калейдоскоп от светло-янтарного до темного красного дерева в магазине – настоящее удовольствие. Казалось бы, бесконечный выбор на полках – но лишь одно в итоге наполнит ваш бокал.

Но как, с таким большим количеством вариантов, вы можете определить, какой из них вам понравится больше всего? Какие сорта лучшие, и можно ли узнать, хороший ли виски или нет, просто посмотрев на него? Ответы искали в Foodie.

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На что смотрит эксперт, проверяя этикетку перед покупкой виски

И нашли их у Криса Блатнера, бурбон-стюарда, основателя Urban Bourbonist, LLC и исполнительного директора Bourbon Charity. Он обращает внимание на 2 вещи при выборе виски. И первая из них – это то, откуда виски происходит.

Я всегда стараюсь узнать, где изготовлен бурбон, страну происхождения, а также винокурню, которая его изготовила. Это даст вам некоторые подсказки относительно качества продукта,

– говорит Блатнер.

Бурбон может быть сделан только в США, но разные штаты перегоняют его при разных условиях.

Холодные зимы и жаркое лето в Кентукки создают оптимальную среду для выдержки напитка, что подчеркивает его сладкие ноты.

В более засушливых штатах во время дистилляции возникают другие условия, что влияет на взаимодействие между спиртом и бочкой, а следовательно, и на конечный вкус.

Когда вы узнали, откуда происходит виски, следует обратить внимание на возраст, указанный на этикетке.

С таким большим количеством вариантов, как определить, какое из виски вам понравится больше всего? / Фото freepik

Чем дольше выдерживают напиток, тем больше аромата придают жидкости бочки, в которых он стареет.

Обычно я хочу, чтобы мой бурбон имел не менее 4 лет – это минимальный срок выдержки в бочке, чтобы он начал приобретать приятные ароматы и превратился в качественный продукт, который можно пить,

– отмечает эксперт.

Заметим, старые сорта виски необязательно являются лучшими. Но процесс старения помогает смягчить некоторые резкие ароматы, которые можно обнаружить в молодых напитках.

Точное количество времени, необходимое бурбону и другим подобным алкогольным напиткам для достижения пика годности, варьируется. Но многие эксперты считают, что бурбоны становятся идеальными после выдержки от 4 до 8 лет.