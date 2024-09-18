Є 2 речі, на які експерт із бурбона перевіряє етикетку перед покупкою пляшки

Для любителів віскі роздивлятися калейдоскоп від світло-бурштинового до темного червоного дерева у магазині – справжнє задоволення. Здавалося б, нескінченний вибір на полицях – але лише одне у підсумку наповнить ваш келих.

Але як, із такою великою кількістю варіантів, ви можете визначити, який з них вам сподобається найбільше? Які сорти найкращі, і чи можна дізнатися, чи хороший віскі, просто подивившись на нього? Відповіді шукали у Foodie.

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На що дивиться експерт, перевіряючи етикетку перед купівлею віскі

І знайшли їх у Кріса Блатнера, бурбон-стюарда, засновника Urban Bourbonist, LLC та виконавчого директора Bourbon Charity. Він звертає увагу на 2 речі під час вибору віскі. І перша з них – це те, звідки віскі походить.

Я завжди намагаюся дізнатися, де виготовлений бурбон, країну походження, а також винокурню, яка його виготовила. Це дасть вам деякі підказки щодо якості продукту,

– каже Блатнер.

Бурбон може бути зроблений лише у США, але різні штати переганяють його за різних умов.

Холодні зими й спекотне літо в Кентуккі створюють оптимальне середовище для витримки напою, що підкреслює його солодкі ноти.

У більш посушливих штатах під час дистиляції виникають інші умови, що впливає на взаємодію між спиртом і бочкою, а отже, і на кінцевий смак.

Коли ви дізналися, звідки походить віскі, слід звернути увагу на вік, вказаний на етикетці.

З такою великою кількістю варіантів, як визначити, яке з віскі вам сподобається найбільше? / Фото freepik

Чим довше витримують напій, тим більше аромату надають рідині бочки, в яких він старіє.

Зазвичай я хочу, щоб мій бурбон мав щонайменше 4 роки – це мінімальний термін витримки в бочці, щоб він почав набувати приємних ароматів і перетворився на якісний продукт, який можна пити,

– наголошує експерт.

Зауважмо, старі сорти віскі не обов'язково є кращими. Але процес старіння допомагає пом'якшити деякі різкі аромати, які можна виявити в молодих напоях.

Точна кількість часу, необхідна бурбону та іншим подібним алкогольним напоям для досягнення піка придатності, варіюється. Але багато експертів вважають, що бурбони стають ідеальними після витримки від 4 до 8 років.