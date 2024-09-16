Например, скотч – алкогольный напиток, который изготавливают только в Шотландии. Он имеет 2 основные подкатегории – односолодовый и смешанный (или купажированный).

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Ценители хорошо знают разницу. Однако если вы только начинаете знакомство с виски и вам интересно, чем они отличаются (и какой из них вкуснее) – читайте дальше.

Односолодовый и купажированный: в чем разница между этими видами виски

Односолодовый шотландский виски. Это юридически защищенная категория спиртных напитков, то есть он соответствует определенным требованиям производства.

Первое и самое главное – спирт делают в Шотландии на одной винокурне.

Второе – его должны делать из ферментированного сусла солодового ячменя без добавления других зерен, и перегонять только в медных перегонных аппаратах.

Третье – минимальный период выдержки в дубовых бочках составляет 3 года.

Что интересно, выдерживают его обычно в бочках, которые ранее использовали для выдержки вина или других спиртных напитков. Какой именно это был напиток – играет важную роль в определении вкуса и аромата готового виски.

Скотч имеет 2 основных подкатегории – односолодовый и смешанный или купажированный / Фото freepic.diller@freepik

В производстве односолодового скотча имеет значение регион. Виски из Хайлендс, Спейсайд, Лоулендс, Кемпбелтаун или Айлей имеют свой специфический вкус. А вот у дистилляторов купажированного виски есть гибкость выбора – они могут взять односолодовое из любой точки страны.

Купажированный или смешанный шотландский виски создают путем сочетания нескольких односолодовых виски с зерновым виски, который может быть сделан из любого вида зерновых (кукурузы или пшеницы, смешанных с солодовым ячменем).

Зерновой виски перегоняют в колонке, что делает его производство более эффективным и доступным. Этот "облегченный" процесс не придает необходимой крепости добытой жидкости, поэтому ее смешивают с насыщенным ароматным односолодовым виски.

Ввиду длительного и эксклюзивного процесса дистилляции, односолодовый скотч, как правило, стоит дороже. С другой стороны, купажированный виски производят, экспортируют и, соответственно, потребляют в значительно больших объемах.