Не покупайте парфюм для мужчины, пока не прочитаете это: самые важные советы, как надо выбирать

Чтобы безоговорочно угадать и подарить мужчине идеальный именно для него парфюм, надо понимать, на что обратить внимание в процессе выбора и покупки. Ведь аромат должен подчеркнуть индивидуальность и стиль мужчины.

А неправильный парфюм может испортить впечатление. Итак, как найти идеальный запах, который станет визитной карточкой конкретного мужчины в 2025 году, расскажет 24 Канал благодаря The Art of Manliness и GQ.

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Как правильно выбирать парфюм для мужчины, чтобы подарок был незабываемым

Для кого вы выбираете парфюм, какой образ жизни у этого мужчины? Какой у него характер? Для делового стиля лучше рассуждать о сдержанных древесных или фужерных ароматах, а для активного – свежих цитрусовых. Также заметьте, что энергичный и харизматичный мужчина скорее всего предпочтет яркие пряные ноты, а вот спокойный или утонченный – мягкие кожаные или мускусные композиции.

Для делового стиля лучше рассуждать о сдержанных древесных или фужерных ароматах, а для активного – свежих цитрусовых. Также заметьте, что энергичный и харизматичный мужчина скорее всего предпочтет яркие пряные ноты, а вот спокойный или утонченный – мягкие кожаные или мускусные композиции. Какой тип аромата выбрать? Здесь вы должны прежде всего знать, какие вообще бывают: это фужерные (свежие, травяные, цветочные), древесные (теплые, с нотами сандала, кедра или ветивера), восточные (пряные, с нотами ванили, кардамона или амбры), цитрусовые (освежающие, с лимоном или бергамотом) и кожаные (брутальные, с нотами кожи или табака). Подумайте, какой из этих типов подойдет именно тому мужчине, которому вы выбираете духи.

Возможно ли выбрать для мужчины идеальный парфюм? С этими советами – да, безусловно / Коллаж 24 Канала фото freepik

Какой сейчас сезон? Если лето или весна, логично склоняться к легким и свежим ароматам, цитрусовым и водяным. Если осень или зима, лучше подойдут теплые и насыщенные, древесные или восточные. Подумайте и о времени суток, в которое мужчина будет пользоваться духами – на каждый день нужны ненавязчивые свежие духи, а не вечерние выходы в люди – глубокие чувственные композиции.

Если лето или весна, логично склоняться к легким и свежим ароматам, цитрусовым и водяным. Если осень или зима, лучше подойдут теплые и насыщенные, древесные или восточные. Подумайте и о времени суток, в которое мужчина будет пользоваться духами – на каждый день нужны ненавязчивые свежие духи, а не вечерние выходы в люди – глубокие чувственные композиции. Как вам самим эти духи после теста? Тестируйте без спешки, нанесите на запястье и подождите 10 – 15 минут, чтобы раскрылись базовые ноты. Попробуйте 3 – 4 аромата, пока обоняние не устало. Не забывайте о бюджете: премиум (Creed, Tom Ford) затянет до 5000 гривен за 50 миллилитров, средние (Dior, Versace) попросят у вас до 2000 гривен, а за бюджетные (Zara, Antonio Banderas) достаточно будет отдать гривен 500.

Бонусные советы. Это, возможно, очевидно, но почему бы не попробовать спросить самого мужчину о его предпочтениях? Если деликатно не получится, обратите внимание на его предыдущие духи. Также при покупке не ориентируйтесь только на популярность бренда, он может не подойти конкретному человеку. И избегайте слишком тяжелых ароматов для молодых мужчин или слишком легких для зрелых.