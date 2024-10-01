Искусные манипуляторы часто используют несколько тактик и приемов, применяя обманчивое поведение, эмоциональные манипуляции и любовные бомбардировки. Все для достижения желаемого, нанося вред вашей уверенности, самооценке и эмоциональному здоровью, пишет Times Of India.

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Если вы хотите узнать больше о манипуляции и признаки настоящего манипулятора, углубляйтесь и читайте дальше. Вашему вниманию список из 6 наиболее важных признаков опытного манипулятора и способов защититься от таких ситуаций.

1. Газлайтинг

Газлайтинг – один из самых распространенных приемов, который используют манипуляторы. Он означает, что человек заставляет вас сомневаться в собственных чувствах и воспоминаниях, искажая реальность до тех пор, пока вы не начнете сомневаться в своих суждениях. Газлайтинг может быть очень вредной и разрушительной техникой, которая может постепенно подорвать вашу уверенность и самооценку, делая вас чрезмерно зависимыми от них.

2. Пассивная агрессия

Вместо того чтобы быть откровенными и честными в разговоре, манипуляторы часто выбирают путь выражения своего гнева с помощью негативных средств и поведения, в частности, предлагая молчаливое лечение, а также используя язвительные и саркастические комментарии. Это создает значительный стресс, заставляя вас чувствовать себя беспокойно, разочарованно, неуверенно в себе и ставя под сомнение собственную самооценку.



Манипуляторам свойственна пассивная агрессия / Фото Drazen Zigic

3. Эмоциональный шантаж

Манипуляторы могут использовать чувство вины и эмоции, чтобы контролировать вас, например, обвинять вас в своем несчастье, заставлять вас чувствовать себя обязанными удовлетворять их потребности и напоминать вам о жертвах, на которые они пошли из-за вас. В таких ситуациях чрезвычайно важно помнить, что здоровые отношения не заставляют вас чувствовать себя обязанными или обвиненными. Эмоциональный шантаж является одной из самых интенсивных форм манипуляции, и если вы видите любые его признаки, важно немедленно выйти из этой ситуации.

4. Бомбардировка любовью

Еще одним саботажным фактором, на который стоит обратить внимание, и о котором стоит знать, является любовная бомбардировка. Любовная бомбардировка – это в значительной степени манипулятивная техника, с помощью которой сначала вам могут предложить огромное количество внимания и привязанности, в конце концов, создавая сильную иллюзию интенсивной связи. Как только вы начинаете привязываться, они отступают и оставляют вас брошенными, заставляя вас отчаянно нуждаться в их одобрении и серьезно подрывая вашу уверенность в себе.

5. Полуправда и ложь

Манипуляторы часто говорят вам полуправду, опуская важные детали, чтобы выглядеть хорошо, формируя рассказ так, как им удобно. В ситуации, когда их поймают на лжи, они могут сначала пытаться отрицать ее, заставляя вас сомневаться или ставить под сомнение, а если это не срабатывает, они пытаются обвинить вас в сложившейся ситуации.



Манипуляторы прибегают к полуправде и лжи / Фото yanalya

6. Игра в обвинения

Когда человек постоянно и убедительно перекладывает всю вину на вас, вместо того, чтобы быть ответственным в отношениях – остерегайтесь! Это признак эмоциональной манипуляции. Это дает ей власть над вами в отношениях. Кроме того, она продолжает плохо обращаться с вами, но продолжает обвинять вас в своем плохом поведении.

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Обратите внимание на эти признаки. Если они присутствуют в ваших отношениях, то нужно об этом серьезно поговорить, ведь есть вероятность, что вы попали в ловушку манипулятора.