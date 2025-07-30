Речь идет об одной привычке, которая помогает предотвращать ухудшение когнитивных сил мозга и защищает качество жизни с годами. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Какая привычка миллионеров больше всего способствует долгой и качественной жизни?

Тема долголетия всегда вызывает сильный интерес. Поэтому многие люди ищут способы заботиться о себе так, чтобы замедлить старение. Неудивительно, что этим заинтересовались и ученые.

В журнале Psychological Science опубликовали новое исследование, касающееся привычек, которые могут помочь продлить жизнь без экстремальных или очень дорогих методов. И там определили одну особую привычку, важную для долголетия, которая есть даже у Билла Гейтса и Уоррена Баффета.

Это привычка работать над вербальной плавностью. Что это такое – вербальная плавность? Это показатель биологической устойчивости, что зависит от многих функций мозга, как память, внимание, скорость обработки информации и тому подобное.

Баффет и Гейтс, например, применяют ее через свою любовь к чтению. Оно активирует память, расширяет знания, позволяет быть в курсе событий и постоянно учиться.

Существует привычка, которая помогает предотвращать ослабление мозга и защищает качество жизни с годами / Коллаж 24 Канала фото freepik

Другой способ – это стратегические игры, такие как бридж. Эту привычку можно развивать и через глубокие разговоры с другими людьми, рассказывание историй или изучение нового языка.

Почему все это важно для долголетия? Потому что если вы хотите жить дольше, то это не только о здоровом теле, но и о том, чтобы мозг оставался молодым и мощным. А вербальная плавность является важной когнитивной способностью.

Она может быть хорошим показателем и благополучия. Ведь вербальная плавность – это сложный процесс, охватывающий много когнитивных способностей, таких как долгосрочная память, словарный запас, эффективность и визуальная память.

Но заметьте, что эта привычка – не единственная вещь, о которой вы должны заботиться. Дело в том, что наше физическое тело и разум неразрывны, и в процессе старения тоже. То есть когда ваш мозг ослабевает – тело также, и наоборот. Поэтому вы должны заботиться об обоих, чтобы жить дольше и лучше.