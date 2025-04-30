iPhone в мире авто: эксперты назвали машины, которые меньше всего теряют в цене с годами

Ни для кого не секрет, что среди смартфонов выгоднее всего продавать iPhone. "Яблочные" устройства теряют в цене меньше всего. И есть такие "айфоны" и на рынке автомобилей.

Понятное дело, что при покупке автомобиля мало кто сразу размышляет над его амортизацией. К примеру, только вы выезжаете из салона, то теряете 20 – 30 процентов стоимости машины. А сколько вы теряете с годами? Ответ на этот вопрос дало исследование CarEdge, пишет 24 Канал.

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Какие авто меньше всего теряют в цене

Как выяснилось, первая позиция за японским брендом Toyota. Надежность и долговечность этих авто стала причиной того, что они безумно популярны среди опытных водителей на вторичном рынке. И после трех лет эксплуатации автомобили этого производителя способны сохранить 76% своей первоначальной стоимости. После пяти лет эта цифра составляет 69%, а после семи – около 60%.

Интересно, что первые позиции также за Mazda и Honda – другими японскими производителями. Они также не существенно теряют в цене с годами. Далее мы подробнее рассмотрим цифры, чтобы вы могли понять, в какие автомобили выгоднее вкладывать свои деньги.

10 брендов с сохранением первоначальной цены через 3 года:

Toyota – 76.12%

Subaru – 72.28%

Mazda – 71.80%

GMC – 71.42%

Honda – 70.75%

Chevrolet – 68,99%

Kia – 68.86%

Mitsubishi – 68.26%

Ram – 67,27%

Buick – 67.13%

10 брендов с сохранением первоначальной цены через 5 лет:

Toyota – 69.31%

Mazda – 65.34%

Honda – 65.22%

Subaru – 63.64%

Jeep – 62.25%

Volkswagen – 61,71%

GMC – 60,46%

Ram – 60.46%

Kia – 60,16%

Hyundai – 59.51%



Японские авто меньше всего теряют в цене с годами / Фото standret

10 брендов с сохранением первоначальной цены через 7 лет:

Toyota – 58.40%

Subaru – 56.50%

Mazda – 56.40%

Honda – 55.21%

Kia – 51.43%

Ram – 50,96%

Volkswagen – 50.62%

Jeep – 50,25%

Dodge – 49,14%

Chevrolet – 49.02%

25 моделей с сохранением первоначальной цены за 5 лет:

Jeep Wrangler – 75.12%

Toyota 4Runner – 73.88%

Toyota Land Cruiser – 73.83%

Toyota RAV4 – 73.10%

Honda HR-V – 72,92%

Honda CR-V – 72,27%

Mazda MX-5 – 72,17%

Toyota Tacoma – 72,09%

Toyota Corolla – 71,95%

Subaru Impreza – 71,79%

Mazda 3 – 70,64%

Toyota Tundra – 70,45%

GMC Canyon – 69,79%

GMC Sierra 1500 – 68,98%

Toyota Prius – 68,92%

Nissan Versa – 68,26%

Subaru Crosstrek – 68,23%

Subaru Forester – 67,63%

Honda Ridgeline – 67,08%

Ford F-450 Super Duty – 66,33%

Chevrolet Silverado 3500HD – 66,25%

Toyota Sequoia – 66,13%

GMC Sierra 3500HD – 65,89%

Nissan Frontier – 65,60%

Honda Accord – 65.38%

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Конечно же, необязательно пользоваться списками, которые мы оставили выше, при поиске своего будущего авто. Но если вы имеете привычку менять транспортные средства каждые несколько лет, то проигнорировать эти рейтинги – не лучшая идея, если вы хотите сэкономить средства.