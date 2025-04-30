iPhone у світі авто: експерти назвали машини, які найменше втрачають у ціні з роками

Ні для кого не секрет, що серед смартфонів найвигідніше продавати iPhone. "Яблучні" пристрої втрачають у ціні найменше. І є такі "айфони" і на ринку автомобілів.

Ясна річ, що під час покупки автомобіля мало хто зразу міркує над його амортизацією. До прикладу, щойно ви виїжджаєте з салону, то втрачаєте 20 – 30 відсотків вартості машини. А скільки ви втрачаєте з роками? Відповідь на це питання дало дослідження CarEdge, пише 24 Канал.

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Які авто найменше втрачають у ціні

Як з'ясувалось, перша позиція за японським брендом Toyota. Надійність та довговічність цих авто стала причиною того, що вони шалено популярні серед досвідчених водіїв на вторинному ринку. І після трьох років експлуатації автомобілі цього виробника здатні зберегти 76% своєї первісної вартості. Після п'яти років ця цифра складає 69%, а після семи – близько 60%.

Цікаво, що перші позиції також за Mazda та Honda – іншими японськими виробниками. Вони також не суттєво втрачають у ціні з роками. Далі ми детальніше оглянемо цифри, щоб ви могли зрозуміти, в які автомобілі вигідніше вкладати свої гроші.

10 брендів зі збереженням первісної ціни через 3 роки:

Toyota – 76.12%

Subaru – 72.28%

Mazda – 71.80%

GMC – 71.42%

Honda – 70.75%

Chevrolet – 68.99%

Kia – 68.86%

Mitsubishi – 68.26%

Ram – 67.27%

Buick – 67.13%

10 брендів зі збереженням первісної ціни через 5 років:

Toyota – 69.31%

Mazda – 65.34%

Honda – 65.22%

Subaru – 63.64%

Jeep – 62.25%

Volkswagen – 61.71%

GMC – 60.46%

Ram – 60.46%

Kia – 60.16%

Hyundai – 59.51%



Японські авто найменше втрачають у ціні з роками / Фото standret

10 брендів зі збереженням первісної ціни через 7 років:

Toyota – 58.40%

Subaru – 56.50%

Mazda – 56.40%

Honda – 55.21%

Kia – 51.43%

Ram – 50.96%

Volkswagen – 50.62%

Jeep – 50.25%

Dodge – 49.14%

Chevrolet – 49.02%

25 моделей зі збереженням первісної ціни за 5 років:

Jeep Wrangler – 75.12%

Toyota 4Runner – 73.88%

Toyota Land Cruiser – 73.83%

Toyota RAV4 – 73.10%

Honda HR-V – 72.92%

Honda CR-V – 72.27%

Mazda MX-5 – 72.17%

Toyota Tacoma – 72.09%

Toyota Corolla – 71.95%

Subaru Impreza – 71.79%

Mazda 3 – 70.64%

Toyota Tundra – 70.45%

GMC Canyon – 69.79%

GMC Sierra 1500 – 68.98%

Toyota Prius – 68.92%

Nissan Versa – 68.26%

Subaru Crosstrek – 68.23%

Subaru Forester – 67.63%

Honda Ridgeline – 67.08%

Ford F-450 Super Duty – 66.33%

Chevrolet Silverado 3500HD – 66.25%

Toyota Sequoia – 66.13%

GMC Sierra 3500HD – 65.89%

Nissan Frontier – 65.60%

Honda Accord – 65.38%

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Звичайно ж, необов'язково послуговуватись списками, які ми залишили вище, під час пошуку свого майбутнього авто. Але якщо ви маєте звичку міняти транспортні засоби кожні кілька років, то проігнорувати ці рейтинги – не найкраща ідея, якщо ви прагнете заощадити кошти.