Если вы пропустите эти 3 признака – ваши отношения обречены

Есть признаки, по которым можно определить, что конец отношений приближается, говорит психология. И если вы ничего не сделаете с этим, то разрыв неизбежен.

Да, не все отношения длятся вечно, и есть такие, за которые не стоит бороться, но есть и другие – которые просто требуют немного усилий и внимания, чтобы стать счастливыми. На какие признаки обратить внимание, чтобы не упустить момент – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Пара на грани разрыва: вот 3 признака, которые это подтвердят

Одной из основных проблем, которые приводят к разрыву отношений, является эмоциональная дистанция. Психолог Джеффри Бернстайн называет ее тихим убийцей отношений, маскирующейся под рутину, занятость или разочарование.

Когда существует эмоциональная дистанция, ваши отношения кажутся неправильными. Вы чувствуете, что что-то происходит, хотя и не совсем понимаете, что именно – и так приближаетесь к точке невозврата, когда разрыв является единственным выходом.

Поэтому следует обратить внимание на признаки того, что дистанция уже есть или начинает расти. Умение их распознать может помочь вам найти решение до того, как ситуация достигнет критической точки.

Чтобы понять, что отношениям конец – есть 3 тревожных звоночка / Фото freepik

Разговоры стали поверхностными. Общение – один из краеугольных камней длительных отношений, и это не просто о разговорах, а об обсуждении важных тем, мечтаний, целей, хороших и плохих новостей и событий, и даже болезненных тем. Когда существует эмоциональная дистанция, разговоры становятся все более поверхностными или сводятся к базовому взаимодействию, где не хватает заинтересованности друг в друге. Для устранения этого фактора следует начать задавать открытые вопросы и просить пару давать более широкие ответы.

Общение – один из краеугольных камней длительных отношений, и это не просто о разговорах, а об обсуждении важных тем, мечтаний, целей, хороших и плохих новостей и событий, и даже болезненных тем. Когда существует эмоциональная дистанция, разговоры становятся все более поверхностными или сводятся к базовому взаимодействию, где не хватает заинтересованности друг в друге. Для устранения этого фактора следует начать задавать открытые вопросы и просить пару давать более широкие ответы. Меньше ласки и физического контакта. Физическая дистанция часто является отражением эмоциональной, то есть пара прекращает проявлять привязанность, искать физического контакта и желать быть рядом. Когда вы замечаете это, следует искать небольшие моменты физического контакта и заботливых прикосновений, например держаться за руки в общественных местах или сидеть рядом, когда вы смотрите кино.

Физическая дистанция часто является отражением эмоциональной, то есть пара прекращает проявлять привязанность, искать физического контакта и желать быть рядом. Когда вы замечаете это, следует искать небольшие моменты физического контакта и заботливых прикосновений, например держаться за руки в общественных местах или сидеть рядом, когда вы смотрите кино. Вы не чувствуете, что ваша пара – команда. Это приводит к отсутствию поддержки и неспособности работать над достижением общих целей и задач. Когда это происходит, люди могут чувствовать себя одинокими в собственных отношениях. Чтобы бороться с этим, следует стараться привлекать друг друга к принятию решений, спрашивать мнения и советы, чтобы вернуть ощущение, что вы на одной волне и цените мнение друг друга.

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