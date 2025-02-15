Они могут повысить вероятность того, что произойдет измена. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает об этих факторах подробнее.

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Эти факторы повышают вероятность измены в отношениях

Не всегда можно предсказать, произойдет ли измена, но наука говорит, что можно заметить факторы риска. Их наличие не является гарантией, что партнер будет изменять, но учитывать эти моменты, безусловно, надо – чтобы проработать. Кэтрин Каллен в Psychology Today описывает их.

Гнев или месть. Измена может быть следствием другого действия, которое спровоцировало гнев или разочарование. Например, флирт с другим человеком или ощущение, что партнер отсутствует и не проявляет интереса к отношениям. Поэтому работайте над коммуникацией, слушайте свою пару и ищите решение вместе.

Измена может быть следствием другого действия, которое спровоцировало гнев или разочарование. Например, флирт с другим человеком или ощущение, что партнер отсутствует и не проявляет интереса к отношениям. Поэтому работайте над коммуникацией, слушайте свою пару и ищите решение вместе. Ситуационные факторы , то есть наличие возможности. Когда есть возможность совершить измену, та более вероятна, чем когда возможности нет. Ситуативные факторы – это может быть ощущение низкой самооценки, пребывания в отпуске, в отношениях на расстоянии и тому подобное.

, то есть наличие возможности. Когда есть возможность совершить измену, та более вероятна, чем когда возможности нет. Ситуативные факторы – это может быть ощущение низкой самооценки, пребывания в отпуске, в отношениях на расстоянии и тому подобное. Моральное отстранение. Имеется в виду способность игнорировать свой внутренний моральный компас и идти против собственных стандартов без чувства вины. Поэтому стоит поговорить об измене в том смысле, что она означает для каждого из вас, и как вы можете справиться с ситуацией, если она возникнет.

Есть ряд факторов, которые могут повысить вероятность того, что произойдет измена / Фото freepik

Измена в прошлом. Да, человек может совершить измену и больше никогда такого не делать, но такой опыт все же считают фактором риска. Причем здесь речь как о своей прошлой измене, так и об измене половинки.

Да, человек может совершить измену и больше никогда такого не делать, но такой опыт все же считают фактором риска. Причем здесь речь как о своей прошлой измене, так и об измене половинки. Некоторые расстройства личности. То есть некоторые люди более склонны к измене, как вот люди с нарциссическим расстройством личности. Пограничное расстройство также увеличивает вероятность неверности, потому что такие люди борются с импульсивностью и более склонны искать одобрения и внимания через сексуальное поведение.

То есть некоторые люди более склонны к измене, как вот люди с нарциссическим расстройством личности. Пограничное расстройство также увеличивает вероятность неверности, потому что такие люди борются с импульсивностью и более склонны искать одобрения и внимания через сексуальное поведение. Лето. Каллен считает, что есть времена года, когда риск измены возрастает. По исследованию Университета Флориды 2017 года, люди более склонны к измене в летние месяцы. Возможно, потому что увеличивается количество путешествий, а еще жара может подорвать самоконтроль.

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