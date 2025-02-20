Якщо ви пропустите ці 3 ознаки – ваші стосунки приречені

Є ознаки, за якими можна визначити, що кінець стосунків наближається, каже психологія. І якщо ви нічого не зробите з цим, то розрив неминучий.

Так, не всі стосунки тривають вічно, і є такі, за які не варто боротися, але ж є й інші – які просто потребують трохи зусиль і уваги, щоб стати щасливими. На які ознаки звернути увагу, щоб не упустити момент – пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Пара на межі розриву: ось 3 ознаки, які це підтвердять

Однією з основних проблем, які призводять до розриву стосунків, є емоційна дистанція. Психолог Джеффрі Бернстайн називає її тихим убивцею стосунків, що маскується під рутину, зайнятість або розчарування.

Коли існує емоційна дистанція, ваші стосунки здаються неправильними. Ви відчуваєте, що щось відбувається, хоча й не зовсім розумієте, що саме – і так наближаєтесь до точки неповернення, коли розрив є єдиним виходом.

Тому слід звернути увагу на ознаки того, що дистанція вже є або починає зростати. Вміння їх розпізнати може допомогти вам знайти рішення до того, як ситуація досягне критичної точки.

Щоб зрозуміти, що стосункам кінець – є 3 тривожні дзвіночки / Фото freepik

Розмови стали поверхневими. Спілкування – один із наріжних каменів тривалих стосунків, і це не про просто про розмови, а про обговорення важливих тем, мрій, цілей, хороших і поганих новин і подій, та навіть болючих тем. Коли існує емоційна дистанція, розмови стають все більш поверхневими або зводяться до базової взаємодії, де бракує зацікавленості одне до одного. Для усунення цього фактора слід почати ставити відкриті запитання і просити пару давати ширші відповіді.

Спілкування – один із наріжних каменів тривалих стосунків, і це не про просто про розмови, а про обговорення важливих тем, мрій, цілей, хороших і поганих новин і подій, та навіть болючих тем. Коли існує емоційна дистанція, розмови стають все більш поверхневими або зводяться до базової взаємодії, де бракує зацікавленості одне до одного. Для усунення цього фактора слід почати ставити відкриті запитання і просити пару давати ширші відповіді. Менше ласки та фізичного контакту. Фізична дистанція часто є відбитком емоційної, тобто пара припиняє проявляти прихильність, шукати фізичного контакту і бажати бути поруч. Коли ви помічаєте це, слід шукати невеликі моменти фізичного контакту і турботливих дотиків, як-от триматися за руки в громадських місцях або сидіти поруч, коли ви дивитеся кіно.

Фізична дистанція часто є відбитком емоційної, тобто пара припиняє проявляти прихильність, шукати фізичного контакту і бажати бути поруч. Коли ви помічаєте це, слід шукати невеликі моменти фізичного контакту і турботливих дотиків, як-от триматися за руки в громадських місцях або сидіти поруч, коли ви дивитеся кіно. Ви не відчуваєте, що ваша пара – команда. Це призводить до відсутності підтримки й нездатності працювати над досягненням спільних цілей і завдань. Коли це відбувається, люди можуть відчувати себе самотніми у власних стосунках. Щоб боротися з цим, слід намагатися залучати одне одного до прийняття рішень, запитувати думки та поради, щоб повернути відчуття, що ви на одній хвилі та цінуєте думку одне одного.

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