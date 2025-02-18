Бармен назвал неоправданно дорогие виски: украинцы соглашаются на все 100 процентов

В магазинах с алкоголем глаза буквально разбегаются. Но хорошо, что есть эксперты, которые помогут сузить круг выбора. К примеру, среди виски.

Так, бармен Ромбарбар в своем инстаграме выложил видео, пишет 24 Канал. В нем он поделился собственным топом неоправданно дорогих виски. Айда записывать вместе с нами!

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Эти виски неоправданно дорогие

Обратим внимание! Цены на напитки, которые озвучил бармен, могут меняться. На это могут влиять как сети магазинов, так и различные акции.

На третьем месте Jack Daniel's. Стоп! Не надо в меня плеваться. Я понимаю, это самый популярный и самый известный виски в мире, но за 1200 гривен за литр можно взять что-то интереснее,

– отмечает эксперт.

Чем заменить Jack Daniel's? Ромбарбар предлагает обратить внимание на Wild Turkey. Если же ваш бюджет несколько ограничен, то можете взять Four Roses.

На второй строчке, по мнению бармена, Hankey Bannister. Этот виски, по его словам, стоит 750 гривен за бутылку объемом 0,7 литра.

Если вы берете его где-то на акции до 500 гривен, это еще окей. Но такие деньги за такой посредственный вкус – это этого не стоит,

– констатирует он.

А вот на первую позицию он поставил Chivas Regal 12 лет. Как отметил бартендер, он обойдется в более 2 тысяч гривен за литровую бутылку "посредственного блендированного виски".

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За эти деньги можно купить действительно хороший односолодовый,

– подчеркнул он.

Что такое блендированный виски Блендированный или, как его еще называют, купажированный виски – смесь солодовых, а также зерновых спиртов. Они могут происходить с разных винокурен. Главным козырем бленда является то, что у него высокое содержание солодового спирта в купаже.

К слову, пользователи сети поделились своими соображениями относительно переоцененных виски. Вот лишь часть комментариев, которые они оставили под видео Ромбарбара:

"Hankey – это худшее, что я в жизни пил";

"Джек испортился. Сейчас он больше похож на дешевую паль саму себя";

"Впервые согласен на все 3 х 100%";

"Согласен 100%! Вместо Chivas выберите 2 бутылки односолодового Mizen Head! Лучшее что я пробовал!"

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Какой бы напиток вы не выбрали, мы напоминаем, что потреблять алкоголь нужно ответственно!