Но не все знают, как его пить так, чтобы насладиться этим вкусом на максимум. Секреты правильного способа употребления "Егермейстера" раскрывает 24 Канал благодаря drink_eas.

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Как правильно пить "Егермейстер": 5 простых шагов

"Егермейстер" можно пить так, чтобы раскрыть все оттенки его вкуса и аромата. Вот 5 простых шагов к вашему максимальному удовольствию от этого напитка.

Шаг 1 – охлаждение бутылки. За несколько часов до употребления поместите бутылку "Егермейстера" в морозильную камеру. Когда она покроется инеем, ликер станет тягучим, менее резким и максимально ароматным.

За несколько часов до употребления поместите бутылку "Егермейстера" в морозильную камеру. Когда она покроется инеем, ликер станет тягучим, менее резким и максимально ароматным. Шаг 2 – заморозка рюмки. Чем холоднее она будет, тем приятнее будет смаковать ликер. Поэтому охладите рюмку в морозилке или с помощью льда.

Секреты правильного употребления "Егермейстера": смотрите видео drink_eas

Шаг 3 – апельсиновый акцент. Просто добавьте дольку апельсина – она идеально сбалансирует горьковатый привкус ликера.

Просто добавьте дольку апельсина – она идеально сбалансирует горьковатый привкус ликера. Шаг 4 – добавьте корицы. Посыпьте ею апельсин, чтобы почувствовать более насыщенный вкус и аромат, но это, конечно, по вкусу.

Посыпьте ею апельсин, чтобы почувствовать более насыщенный вкус и аромат, но это, конечно, по вкусу. Шаг 5 – наслаждайтесь. Выпейте шот, закусите ароматным апельсином и почувствуйте всю глубину этого культового напитка.

Правильно охлажденный "Егермейстер" в сочетании с цитрусом на вкус просто идеален. Попробуйте придерживаться этих советов, и вы по-новому откроете для себя сей ликер.