Бармен назвав невиправдано дорогі віскі: українці погоджуються на всі 100 відсотків

У крамницях з алкоголем очі буквально розбігаються. Але добре, що є експерти, які допоможуть звузити коло вибору. До прикладу, серед віскі.

Так, бармен Ромбарбар у своєму інстаграмі виклав відео, пише 24 Канал. У ньому він поділився власним топом невиправдано дорогих віскі. Гайда записувати разом з нами!

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Ці віскі невиправдано дорогі

Звернімо увагу! Ціни на напої, які озвучив бармен, можуть змінюватись. На це можуть впливати як мережі магазинів, так і різноманітні акції.

На третьому місці Jack Daniel's. Стоп! Не треба у мене плюватись. Я розумію, це найпопулярніший і найвідоміший віскі у світі, але за 1200 гривень за літр можна взяти щось цікавіше,

– наголошує експерт.

Чим замінити Jack Daniel's? Ромбарбар пропонує звернути увагу на Wild Turkey. Якщо ж ваш бюджет дещо обмежений, то можете взяти Four Roses.

На другій сходинці, на думку бармена, Hankey Bannister. Цей віскі, за його словами, коштує 750 гривень за пляшку обсягом 0,7 літра.

Якщо ви берете його десь на акції до 500 гривень, це ще окей. Але такі гроші за такий посередній смак – це цього не вартує,

– констатує він.

А от на першу позицію він поставив Chivas Regal 12 років. Як зауважив бартендер, він обійдеться у понад 2 тисячі гривень за літрову пляшку "посереднього блендованого віскі".

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За ці гроші можна купити дійсно хороший односолодовий,

– підкреслив він.

Що таке блендований віскі Блендований або, як його ще називають, купажований віскі – суміш солодових, а також зернових спиртів. Вони можуть походити з різних винокурень. Головним козирем бленду є те, що у нього високий вміст солодового спирту у купажі.

До слова, користувачі мережі поділились своїми міркуваннями щодо переоцінених віскі. Ось лише частина коментарів, які вони залишили під відео Ромбарбара:

"Hankey – це найгірше, що я в житті пив";

"Джек зіпсувався. Зараз він більше схожий на дешеву паль самого себе";

"Вперше згоден на всі 3 х 100%";

"Згоден 100%! Замість Chivas оберіть 2 пляшки односолодового Mizen Head! Найкраще що я пробував!"

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Який би напій ви не обрали, ми нагадуємо, що споживати алкоголь потрібно відповідально!