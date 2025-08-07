Мода – это один из способов самовыражения, но некоторые предметы одежды настолько неудачны, что даже самый лучший стилист не спасет их. Они настолько кринжевые, что их таки лучше не покупать.

Итак, какие вещи в мужском гардеробе можно считать самыми худшими, по меньшей мере с точки зрения того, что их невозможно стилизовать? Об этом рассказал стилист styleoutcast в тиктоке, и 24 Канал перескажет его слова.

Какие 3 вещи в мужском гардеробе на самом деле кринжовые и убивают стиль?

Есть 3 категории одежды, которые можно считать настоящими антигероями мужской моды. Стилист styleoutcast настаивает – если хотите стильно выглядеть, а не кринжово, то избегайте их, а выбирайте одежду, которая подчеркивает вашу индивидуальность.

Гибридные туфли-кроссовки.

Эти "мутанты" – нечто среднее между туфлями и кроссовками – настоящий кошмар для стиля. Единственная их оправданная роль – это если есть соответствующий дресс-код на работе. Возможно, существуют работодатели, которые считают, что такая обувь "формальнее", чем, например, классические белые кожаные кроссовки.

Но если ваш босс среди тех, кто так думает, возможно, стоит задуматься о смене работы. Гибридная обувь на самом деле придает вам неуклюжий вид, она не подходит ни к casual, ни к деловому стилю, и создает впечатление, что вы не могли определиться, что обуть.

Избегайте этих вещей – они сделают вас кринжовым: смотрите видео styleoutcast

Футболки и худи с бессмысленными принтами.

Мы не говорим о футболках с любимыми группами или поп-культурными мемами, которые имеют смысл и отражают вашу индивидуальность. А говорим об одежде с надписями или символами вроде "Positive Vibes", "Authentic" или "Flowers".

Эти принты добавляют разве ради того, чтобы вещь не казалась "скучной", но на самом деле они только кричат о безвкусице. Такие вещи выглядят дешево и не добавляют вашему образу никакой ценности.

Корпоративный мерч.