Мода – це один зі способів самовираження, але деякі предмети одягу настільки невдалі, що навіть найкращий стиліст не врятує їх. Вони настільки крінжові, що їх таки краще не купувати.

Отже, які речі у чоловічому гардеробі можна вважати найгіршими, щонайменше з погляду того, що їх неможливо стилізувати? Про це розповів стиліст styleoutcast у тіктоці, і 24 Канал перекаже його слова.

Які 3 речі у чоловічому гардеробі насправді крінжові та вбивають стиль?

Є 3 категорії одягу, які можна вважати справжніми антигероями чоловічої моди. Стиліст styleoutcast наполягає – якщо хочете мати стильний вигляд, а не крінжовий, то уникайте їх, а обирайте одяг, який підкреслює вашу індивідуальність.

Гібридні туфлі-кросівки.

Ці "мутанти" – щось середнє між туфлями та кросівками – справжній кошмар для стилю. Єдина їхня виправдана роль – це якщо є відповідний дрескод на роботі. Можливо, існують роботодавці, які вважають, що таке взуття "формальніше", ніж, наприклад, класичні білі шкіряні кросівки.

Але якщо ваш бос серед тих, хто так думає, можливо, варто задуматися про зміну роботи. Гібридне взуття насправді надає вам незграбного вигляду, воно не пасує ні до casual, ні до ділового стилю, і створює враження, що ви не могли визначитися, що взути.

Уникайте цих речей – вони зроблять вас крінжовим: дивіться відео styleoutcast

Футболки та худі з безглуздими принтами.

Ми не говоримо про футболки з улюбленими гуртами чи попкультурними мемами, які мають сенс і відбивають вашу індивідуальність. А говоримо про одяг із написами чи символами на кшталт "Positive Vibes", "Authentic" чи "Flowers".

Ці принти додають хіба заради того, щоб річ не здавалася "нудною", але насправді вони лише кричать про несмак. Такі речі скидаються на дешеві й не додають вашому образу жодної цінності.

Корпоративний мерч.