Да, он не всегда был лысым: этот малоизвестный факт из биографии Джейсона Стейтема вас поразит

Когда мы слышим Джейсон Стейтем, то сразу же на ум приходит фильм "Перевозчик". Оно и не удивительно, ведь роль в нем принесла ему бешеную славу.

А еще – образ, который он не меняет на протяжении многих последних лет. Но что, если мы скажем, что он не всегда был лысым? Интересным фактом о жизни Джейсона Стейтема в его день рождения, 26 июля, поделится 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Чем занимался Стейтем до своей бешеной популярности?

В юности у британского актера было две страсти: футбол и прыжки в воду.

Это был замечательный опыт – путешествовать по миру и соревноваться на определенном уровне. Это учит дисциплине, сосредоточенности и, бесспорно, удерживает от неприятностей,

– объяснил Стейтем в 2003 году в интервью IGN.

Будущая звезда блокбастеров ежедневно тренировалась в бассейне и в течение 12 лет был членом британской национальной сборной по прыжкам в воду. Правда, в его карьере прыгуна было "больное место".

Его мастерство позволило Стейтему представлять Англию на Играх Содружества 1990 года. Он участвовал в соревнованиях с 10-метрового, 3-метрового и 1-метрового трамплинов.

На фото можно увидеть не только подтянутый торс Стейтема, но и то, чего мы не увидим сейчас – густую шевелюру. Правда, свою попытку тройного сальто он тогда испортил, получив 13,86 балла.

Как Джейсон Стейтем прыгал в воду на Играх Содружества: смотрите видео

К счастью, он избежал травм во время не слишком удачного приземления. Впрочем, это был последний раз, когда он участвовал в крупных соревнованиях.

Мне немного обидно, что я никогда не попал на Олимпийские игры. Я только что услышал, что они получают семь миллионов или что-то такое за прыжки в воду в год. Они это заслуживают. Прыгуны, которые у нас есть сейчас, просто замечательные,

– говорил он ранее.

Обратим внимание, что на определенном этапе своей спортивной карьеры Джейсон Стейтем занимал 12-е место в мировом рейтинге по прыжкам с вышки. Впрочем, он не попал на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле и на игры несколько лет спустя – в Барселоне.

"Я соревновался на 10-метровой платформе и 3-метровом трамплине, что не обязательно очень высоко, но мы выполняли определенное количество гимнастических трюков. Мы делали три с половиной оборота назад. Знаете, как Грег Луганис", – сказал он.

Впоследствии Стейтем понял, что зарабатывать деньги как любительский прыгун в воду было сложно. Поэтому, он это занятие решил бросить.

Прыжки в воду были, очевидно, моим хобби, а в любительском спорте за это нельзя заработать денег,

– объяснил он в 2003 году.

Тогда он зарабатывал, работая на улицах, продавая духи, ювелирку и другие товары, которые в то время считались дорогими. Собственно, мир прыжков в воду он оставил, но его заметили в спортивном центре, после чего предложили стать моделью.

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Впоследствии он подписал контракты с Tommy Hilfiger, Levi's и French Connection. Тогда же его познакомили с молодым кинорежиссером Гаем Ричи. Но это уже совсем другая история... К слову, именно в фильме со Стейтемом, который вышел на экраны в 2008 году, мы услышали, что "украинцы – не русские".