Впрочем, Вин Дизель, а точнее – Марк Синклер Винсент – не всегда был тем самым крепким мужчиной, которого мы знаем сейчас, в его 58-й день рождения, который он отмечает 18 июля. І 24 Канал, со ссылкой на портал Screen Rant, расскажет, каким он был в своем первом фильме.

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Как Вин Дизель выглядел в своем первом фильме

Первым взрослым фильмом, в котором снялся Вин Дизель, стала лента "Пробуждение", которая переносит нас в 1969 год. По сюжету, картина рассказывает зрителям о враче, который открывает полезные свойства лекарств L-Dopa. Их он использует, чтобы вылечить пациентов, находящихся в коме после вспышки сонной болезни. Пациенты просыпаются через десятилетия и вынуждены приспосабливаться к новой жизни в новой для них эпохе.



Вин Дизель снялся в фильме "Пробуждение" / Кадр из фильма

В фильме "Пробуждение" Вин Дизель появляется перед зрителями в роли санитара. Собственно, это была дебютная роль будущей звезды франшизы "Форсаж". Появление Дизеля было эпизодическим. Более того, о нем даже не упомянули в титрах. Но сейчас это не имеет абсолютно никакого значения.

Какие малоизвестные факты о Вине Дизеле стоит знать?

Настоящее имя мы уже назвали. Что же касается псевдонима, то его актер выбрал не случайно, пишет портал You And I. Отчима Марка Синклера звали Винсент. Это имя он сократил в знак уважения.

Кроме того, прежде чем попасть в Голливуд, Вин Дизель работал в одном из известных ночных клубов Нью-Йорка охранником. Друзья дали ему прозвище Дизель учитывая его энергичность. Так и сложилось его псевдо – Вин Дизель.

На больших экранах мы можем увидеть, что у Вина Дизеля немало татуировок. Впрочем, в реальной жизни его тело не украшает ни один рисунок. А все эти "татуировки" сделаны квалифицированными гримерами для съемок.

Все татуировки на теле Вина Дизеля – рисунки: фото из инстаграма Дизеля

После "Пробуждения" он в течение следующих четырех лет не получал ни одного предложения. Это разочаровало его, поэтому Вин Дизель решил написать сценарий, снять, спродюсировать и сыграть в короткометражном фильме "Multi-facial" в 1994 году.

Заметим, что это был автобиографический короткий метр. Он рассказывал о жизни актера, который борется за успех, а также его путь к прослушиванию. Отрывок этой ленты увидел Стивен Спилберг, после чего предложил Вину Дизелю небольшую, но чрезвычайно важную роль в фильме "Спасти рядового Райана", где также снимался Том Хэнкс. Это и была та самая роль, которая дала толчок его будущей карьере.

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Вина Дизеля сложно назвать публичной личностью. Да и о семье он неохотно рассказывает. У него – трое детей. Также он – крестный отец дочери его покойного друга Пола Уокера, погибшего во время съемок "Форсажа 7".