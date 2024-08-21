Тренировка, которая сжигает больше всего калорий, не такая, какой вы себе ее представляете

Когда вы решаете заниматься спортом, то автоматически ищете упражнение, которое сжигает больше всего калорий. Это естественно – вы же хотите как можно быстрее увидеть результаты. И есть много вариантов на выбор: HIIT, скакалка, плавание и так далее.

А если на самом деле нам не нужно выбирать конкретный вид тренировок? Что, если бы любой из них имел одинаковую способность заставлять нас сжигать жир и быть в форме?

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Какая тренировка сжигает больше калорий, по новому исследованию

Именно это утверждает научное исследование и профессор спортивных наук Брэд Шенфельд. В интервью для Men's Health USA эксперт заверил, что не существует упражнения, которое сжигает больше калорий, чем любое другое.

Дело не в том, что одно упражнение может быть лучше другого, а все зависит от интенсивности, с которой его выполняют, и продолжительности тренировки. То есть результат – сжигание калорий – зависит больше от других факторов, чем от самого упражнения.

В исследовании, в котором проанализировали результаты 56 других исследований, пришли к выводу, что участники сжигали одинаковые калории независимо от того, какой тип тренировки они выбирали.

Не существует упражнения, которое сжигает больше калорий, чем другие, и вот почему / Фото freepik

Почему это так? Потому что, говорит профессор, люди разные и имеют разные возможности. Пример, который он приводит, прекрасно это объясняет, и он о гребле – якобы одном из лучших видов спорта для быстрого сжигания калорий.

По подсчетам, за 10 минут гребли вы можете сжечь 122 калории. Бег в течение 10 минут на средней скорости сожжет 93 калории. Но – что из этого вы можете делать дольше?

Как правило, это бег. Поэтому вы в итоге сожжете больше калорий с помощью этого упражнения, чем с помощью якобы лучшего упражнения.

лучшего упражнения. Кроме того, чем больше ваше тело привыкло к движению, тем меньше оно будет сжигать калорий. То есть в конце концов самое важное – не упражнение, а то, как вы его выполняете.

Поэтому выбирайте упражнения в соответствии со своим уровнем подготовки и чередуйте их, чтобы ваше тело не привыкало. Не нужно зацикливаться на условном топе упражнений, потому что если вы не можете сделать полную тренировку или ваша форма недостаточна, это не принесет вам никакой пользы в результате.